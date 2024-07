Kike Pérez en COPE Málaga: " Vender a Roberto no es un signo de debilidad"

El Málaga 24/25 está en plena ebullición estos días. Tras su regreso al fútbol profesional, el club se tiene que poner al día con la Liga y está trabajando para cumplimentar toda la documentación. Pero el tema que capitaliza la actualidad del club estos días es la salida de Roberto. Así que buen momento para tratar todos los temas de actualidad con el director general del Málaga C.F. Kike Pérez.

El director general nos abrió las puertas de su despacho para recibir a Deportes COPE Málaga y habló largo y tendido sobre la situación de Roberto: "Agradecer a Roberto lo que ha dado. Esperábamos su salida. Durante toda la temporada hemos intentado renovarlo y no hubo posibilidad. No hay que hacerse los dolidos", decía en primera instancia.

CASO ROBERTO

Con la primera oferta lejos de la cláusula de 10 millones, Kike Pérez dice que no están resignados por su salida y que pelearán por sacar un mayor ingreso: "No es resignación. A veces se le pierde respeto al dinero. Con fijos y variables, la oferta es de 3 millones. Tenemos que velar que nuestra masa salarial crezca. A 1 de enero es libre y no ingresaríamos"

Además, afirmó que ya han llegado el interés de más equipos europeos: "Nos ha llegado ahora dos proposiciones de clubes europeos. Hace poco desechamos una oferta del Río Ave. Estamos trabajando para sacar mayor rendimiento. Vender a Roberto no es un signo de debilidad. Sacar 10 millones por un futbolista de 1RFEF pocos habrá. Queremos que siga. Roberto es importante, pero el equipo está por encima y vender nos aumenta el límite salarial. Tenemos que ser listos. El tiempo juega en nuestra contra con Roberto. De nada vale dilatar el tiempo, vender al jugador el último día de mercado y aumentar el límite salarial al final, sin margen. Lo que queremos es poder tener el mayor límite y darle las mejores herramientas a Pellicer"

Kike Pérez en un momento de la entrevista con Emilio Guerrero

SPORTING DE BRAGA Y HORTA

El equipo al que se quiere marchar Roberto y el que mayor cantidad ofrece ahora es el Sporting de Braga, club que está en litigio con el Málaga por el caso Horta: "A finales de enero tendremos la resolución. Son 12,2 millones de euros, y un interés de 1500 euros diarios por cada día que pasa. Si se marcha al Braga, tendremos que dar el transfer, así que nos aseguraríamos el pago del traspaso de Roberto si se marcha allí, son casualidades. Nos vamos a asegurar el cobro. Vamos a dar lazadas con este asunto y el tema de Roberto."Si el dinero de Horta llega en enero, podría computar en el mercado invernal. Pero no contamos con ese dinero porque se puede retrasar la resolución."

LÍMITE SALARIAL

El Málaga es un club que apuesta por el modelo de cantera. Tres jugadores están en la misma situación que Roberto, es decir, acaban contrato en 2025: Kevin, Izan Merino y Cordero. Kike Pérez no cree que la salida de Roberto por menos dinero que el importe de su cláusula sirva para que otros clubes pesquen de manera fácil y por poco dinero en el Málaga: "El sistema en el Málaga es así, cuando despuntan se van. Hay muchos que se van a quedar. No podemos cambiar de un año para otro. No podemos comparar con el Sevilla en su día con las ventas de canteranos. Ellos estaban en 1a y nosotros acabamos de subir"

La más que probable salida de Roberto servirá para aumentar el límite salarial del Málaga, Kike Pérez explica como subiría ese límite si venden al delantero: "El límite salarial tiene en cuenta lo que has traspasado los 3 últimos años y hace una media. Todo lo que sea de más, va íntegramente al límite salarial".