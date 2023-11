Kameni en Deportes COPE Málaga: "Me ofrecí gratis al Málaga. Hubo gente que hizo cosas malas"

El tiempo no pasa por Carlos Kameni. Los índices de grasa los tiene igual que su último partido oficial en el Málaga, mayo del 2017 ante el Real Madrid en La Rosaleda. Tras salir del club malaguista, tiempo después, ya afincado en la Costa del Sol, se ofreció. Quiso volver, pidió una prueba y hasta se ofreció gratis, “pero no encontré respuesta, yo les dije que me probasen unos días, pero nada, no me respondieron”, lamenta en una entrevista en Deportes COPE Málaga.

Ya nos atiende Kameni, el portero del @AntequeraCF con el que hablamos del presente: “Me llamó el Antequera y no lo dudé. Yo antes me había ofrecido gratis a jugar, estaba Manolo Gaspar, por ejemplo. Soy malaguista y donde vaya seguiré siendo malaguista” — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) November 8, 2023

En el Antequera debutó el domingo en el 5-2 al Recreativo Granada a donde había firmado por tres meses tras la lesión de Iván, “he firmado en Antequera porque me llamaron y vieron que les podía ayudar, y aquí estoy. Estamos en el momento más bueno del año y con la gente que hay seguro que se consiguen grandes cosas”, señala el portero camerunés, que no pierde la sonrisa y el buen humor que le caracteriza.

Carlos Kameni es parte de la historia del Málaga. Sale a calentar con el Antequera, donde hoy será suplente tras firmar por tres meses y la afición malaguista le saluda. pic.twitter.com/n2r19BTcIm — Javier Bautista ? (@fjbautista) October 29, 2023

Entre otras muchas cosas sobre su pasado de malaguista, coincidió en la época de Champions con Caballero, sabe del enorme cariño de toda la afición malaguista, ya divisa ese partido de vuelta en La Rosaleda con el Antequera, “lo tengo visualizado, claro. Ojalá no sea decisivo y los dos lleguemos con nuestros objetivos conseguidos. Al Málaga siempre le desearé lo mejor. Se del cariño de la gente y es mutuo”, apunta.

Puedes escuchar la entrevista con el camerunés aquí.