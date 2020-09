José María Muñoz: "Si no ejecutamos el ERE el Málaga quedará liquidado en noviembre"

Había mucha expectación en la masa social del Málaga C.F. por la rueda de prensa que iba a ofrecer el administrador judicial del Málaga C.F, José María Muñoz. Los aficionados blanquiazules, inquietos por el devenir del club, aguardaban explicaciones para conocer con exactitud la situación del club.

Jose María Muñoz durante casi los 60 minutos que han durado su comparecencia ha sido claro y tajante de cual es a día de hoy la situación del Málaga C.F. Para comenzar, quiso dar una buena, a la vez que tranquilizadora noticia, los siete fichajes están inscritos y podrán jugar el domingo ante el Tenerife: "Puedo adelantar que hemos subido 7 jugadores para que sean inscritos esta temporad: El procedimiento es muy farragoso. Nos ha confirmado y validado por el área económico de LaLiga. Orlando Sá, Cristian Rodríguez, Dani Barrio, Escassi, Calero, Yanis Rahmani y Caye Quintana"

KEIDI BARE Y LOMBÁN

El Málaga espera en las próximas horas o días poder inscribir a Keidi Bare, que deja de ser sub23 y a Juande que pasará a tener ficha profesional. Caso distinto es el de Lombán, jugador que al renovar automáticamente tiene contrato y debe ser inscrito, además es uno de los jugadores inmersos en el ERE: " La renovación de Lombán es automática. No se pudo inscribir porque su salario no es de 80.000 euros, no es el mínimo. No ha podido ser inscrito y está afectado por el ERE. No es por desidia nuestra. En el caso de Keidi Bare pretendemos que entre en un segundo tramo de inscripciones es jugador del primer equipo y lo vamos a inscribir. Se habla de que tenemos ofertas del Espanñol, pero hay otro club interesado y que nos ha preguntado por él. Hay posibilidad de venderlo, pero oferta en firme no tenemos nada. Era importante inscribir este primer tramo, pero en el siguiente tramo va a ser Keidi”.

ERE

Sobre el ERE explicó: "Era necesario, esperamos al 24 de agosto porque estábamos pendiente de si la liga ampliaba el límite,cuando estábamos en pleno final de temporada no era producente hacerlo. El ERE es la única solución para cumplir con la liga, si no lo hacemos en noviembre el club podría entrar en liquidación. Esperamos alcanzar un acuerdo con AFE, no podemos retirar el ERE. Si no llegamos a un acuerdo tendremos que ejecutar los despidos, no podemos apurar hasta el 5 de octubre. Nuestra intención es traspaso o que los jugadores se acojan a una baja voluntaria, no pagar indemnizaciones."

LIMITE SALARIAL

El administrador judicial quiso recalcar que el Málaga sigue sancionado por la liga: "Estamos sancionados por superar el límite salarial en la última temporada por 12 millones de euros. Para esta temporada nuestro límite estará en tres millones de euros. Esto debemos cumplirlo a rajatabla. Si no es así, en octubre habría que presentar un concurso de acreedores y en noviembre presentar la disolución del club. Quiero ser muy claro, el Málaga no ha descendido a 2aB por el artículo 55 epígrafe 3 de la liga. Si no cumplimos hagamos lo que hagamos esta temporada descenderíamos a 2AB"

AL THANI

José María Muñoz también quiso dejar claro que el Málaga necesita el dinero de los préstamos de Al Thani: "Contamos con los siete millones de euros en préstamos que Al Thani devuelve al Málaga, si devuelve ese dinero tendríamos balances postivos"

BLUE BAY

Mucho se ha hablado de la aportación que puede hacer la cadena hotelera Blue Bay, que en los micrófonos de COPE, anunció que estaba a disposición del adminstrador para aportar económicamente: "Nadie de BlueBay se ha ofrecido a mí para ofrecer un préstamo. Si quisieran hacerlo lo tienen fácil: que presenten un documento en el juzgado de instrucción y que la jueza lo autorice. A nosotros 10 millones de euros nos vendria muy bien"

También dejo claro que: "Si nos llegara un préstamo de 100 millones para devolver en 100 años a cero por ciento de interés, este dinero nunca serviría para aumentar el límite salarial"

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Una de las vías para poder atajar los problemas del Málaga es hacer frente a una ampliación de capital que se debería aprobar a través de la Junta General de Acionistas: "Tiene que ser vía Junta General de Accionista y ahora no es posible, podría ser mediados o fianles octubre. Salvo que tengamos una devolución de los siete millones de euros de los Al-Thani, hay que hacerla. La convocatoria no precisa de la situación procesal de las acciones, yo puedo convocar mañana esa junta de accionistas de ampliación de capitales. El titular de más del 97% de acciones es NAS Spain y deberían comparecer ellos. Aprobar las cuentas anuales de la 18/19, que se va a convocar para mediados de octubre, y debe comparecer el representante legal de NAS Spain".

