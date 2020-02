Jaime Fernández y Topuane bajas en las ventanas de selecciones por lesión

Puede ser un peaje caro el que tenga que paga Unicaja por su buen papel en la Copa del Rey de baloncesto que de disputó en Málaga: Jaime Fernández y Axel Toupane han salido lesionados del torneo y estarán de baja. Los dos jugadores que estaban convocados con sus selecciones, Fernández con España y Toupane con Francia, no podrán acudir a las ventanas FIBA. Aunque el club no ha anunciado oficialmente el periodo de baja de los jugadores ni el alcance exacto de las lesiones, el panorama no parece el mejor.

Jaime Fernández viene arrastrando problemas en el talón de su pie derecho, desde noviembre ha ido llevando un tratamiento conservador que le ha venido funcionando bien con sesiones de fisioterapia y de reposo para descargar la zona afectada. Sin embargo, la intensidad que conlleva jugar la Copa del Rey ha impedido a Fernández tener el reposo necesario y su talón se ha vuelto a resentirse, por lo que habrá que ver como evoluciona y en que fecha puede regresar. El caso de Toupane es bien diferente. El alero francés se produjo durante la final de Copa una lesión muscular en la zona de los isquiotibiales y habrá que esperar cual es su evolución y el periodo que lo tiene de baja. Carlos Suárez también acabó la Copa con un dedo de la mano dañado.

Los que sí podrán estar con la selección española son los jugadores de Unicaja Alberto Díaz, Darío Brizuela y Rubén Guerrero que participarán con el combinado nacional en los partidos de clasificación para el Eurobasket ante Rumanía y Polonia. El pívot, Gerun también ha sido convocado para jugar con la selección de Ucrania.

Unicaja no volverá a la competición hasta el 1 de marzo cuando se enfrente al Real Madrid en liga ACB en el Martín Carpena.