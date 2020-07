Jaime Fernández en COPE: "Me imagino en la pista, jugando, sin dolor, entrenándome bien, no me lo puedo creer"

"¡Todo ha salido muy bien! Gracias al Doctor Vilá y Rico y su equipo por su excelente profesionalidad y trato, al Doctor Cristóbal Rodriguez por su presencia en quirófano y a los servicios médicos del Unicaja, que desde la distancia han estado presentes", agradecía Jaime Fernández el pasado 8 de mayo tras operarse de los dos pies y tenerlos escayolados.

En ruta con... �� | @basketlover | #SomosEquipopic.twitter.com/fYqL3RZCaQ — Baloncesto España (@BaloncestoESP) July 18, 2020

Hoy hay un Jaime Fernández nuevo, sin dolor y que confía en ser superlativo este año para Luis Casimiro tras jugar la pasada temporada cion muchos dolores, abandonando la recta final en Valencia con su equipo. Se recupera día a día en Los Guindos y en un rato estará con nosotros en directo para hablar de como lleva la recuperación de su operación en el talón. Un jugadorazo que vuelve a sonreir.

MUCHO DOLOR

El jugador comentaba en una entrevista en COPE Más Málaga que, “lo peor ha sido estar en la pista y estar sufriendo. Luego estar escayolado. Hay que ir quemando etapas y que la siguiente sea mejor. Ya puedo andar. Fortalecer los gemelos y toda la parte posterior. Va todo genial”, señalaba sobre su lesión.

Todo ha salido muy bien!! Gracias al Dr. Vilá y Rico y su equipo por su excelente profesionalidad y trato, al Dr. Cristóbal Rodriguez por su presencia en quirófano, y a los servicios médicos de @unicajaCB que desde… https://t.co/0aJ87St46T — Jaime fernandez (@jaimefb44) May 8, 2020

Para Jaime, la recuperación va por etapas, “si por mi fuese empezaba a correr ya. Hay que ser cautos. Esta semana habrá que meterle a la máquina. He sufrido mucho. Me vi las semis ante Andorra. No se como podía correr. Soy joven, me quedan muchos años y tenía que operarme. Me vino bien esta parada”, señaló.

GANAS DE APORTAR

Jaime Fernández jugó gran parte de la competición pasada con mucho dolor, hasta el punto de poder aguantar más y parar. Ahora tras la operación lo ve todo de otro color. Se imagina hacerlo sin ningún tipo de secuela, lo que le hará “volar” en la pista, “me imagino en la pista, jugando, sin dolor, entrenándome bien, uff no me lo puedo creer. Voy a disfrutarlo. Quiero quemar etapas y volver fuerte. Un nuevo Jaime. Igual si soy el gran fichaje. Es algo ilusionante”, señala. Y es que Unicaja, que tiene como objetivo volver a la Euroliga, pasa por hacer algo grande en Eurocup, “siento que estamos a punto, que estamos ahí para un título, hacer algo bueno”, dijo.