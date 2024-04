Ibón Navarro avisa: "No podemos ir de sobrados en una competición que nunca hemos ganado"

Mañana Unicaja entra en la fase decisiva de la Basketball Champiosn League. Unicaja puede estar a cuatro partidos de levantar el tercer título europeo de su historia. Hay aires de revancha en la plantilla de jugadores y una especie de conjura por poder conseguir este trofeo. La gran decepción de la final four de la temporada pasada no se olvida en el vestuario de Unicaja que pone esta competición por encima de otras. El entrenador, Ibón Navarro, afirma este hecho, pero también lanza un aviso: "Es verdad que hay una atención especial. Todo el mundo tiene muy mal recuerdo del fin de semana de la Final Four con el Bonn. Ya dijo Dylan que había sido una mierda. Pero el tener la competición entre ceja y ceja, tenerla mucho, no hace que ganes. Decir que somos el que más la queremos, supongo que el UCAM Murcia también la querrá si pasa, igual o más que nosotros, o cualquier equipo que pase. Entonces no por desearla mucho te la dan, no tiene nada que ver. Si eso genera una obsesión, y te olvidas de las cosas que tienes que hacer, lo normal es que no la ganes. Por ejemplo, el año pasado".













Para estar del 26 al 28 de abril en la Final Four de Belgrado, Unicaja deberá derrotar al Promitheas Patras. La serie de cuartos de final al mejor de tres partidos arrancará mañana a las nueve de la noche en el Martín Carpena. Ibón Navarro tiene a los 13 jugadores sanos y considera que el equipo llega en buen momento a esta serie: "Llegamos bien. Nos hemos estado preparando en las últimas 2-3 semanas para llegar bien a esta, con esta serie de partidos contra el Promitheas y en Manresa, que va a ser muy exigente a nivel físico en medio y con ese viaje. Creo que estamos bien, tanto Melvin Ejim como Nihad Djedovic ayer entrenaron con bastante normalidad, por lo que están disponibles para el encuentro de mañana.”





RIVAL INÉDITO

Será un duelo inédito. Unicaja, nunca ha jugado contra el Promitheas Patras, será el décimo equipo griego al que se midan: AEK, Aris, Iraklis, Lavrio, Maroussi, Olympiacos, Panathinaikos, PAOK y Peristeri. Patras, es la capital de la penísula del Peloponeso y es conocida por ser el lugar donde martirizaron a San Andrés, el primer apóstol de Jesucristo y hermano mayor de San Pedro. El equipo griego llega esta fase tras quedar segundo en su grupo en el top 16, por detrás de UCAM Murcia y eliminar en la primera fase en el play in al Le Mans, uno de los dos equipos que ha sido capaz de ganar a Unicaja este año en Europa. Ibón Navarro analiza al equipo griego: "Un equipo un poco atípico, sin referencias interiores, pero con gente muy trabajadora para generar muchos espacios y muchos tiros para sus jugadores exteriores más importantes, Cowan, Hale y Reynolds. Vamos a ver la entrada de Bryce Hamilton, el nuevo jugador americano que han fichado para esta serie, con el principal objetivo de bajar los minutos de estos tres jugadores, que estaban por encima de los 32 de media en los últimos cuatro. Es un equipo con un volumen de tiro exterior muy alto, si el BAXI Manresa es el más alto de la Liga Endesa y tiene 32… el Promitheas está en 39 triples, con buenos tiros y otros no tan buenos, pero tienen mucha calidad y son capaces de anotar”.









CONCENTRADOS

La profundidad de banquillo y el factor cancha se presumen como factores favorables para que Unicaja esté en la Final Four de Belgrado, aunque Ibón no quiere oír hablar de Belgrado y pone los pies en la tierra: "Sé que se están diciendo cosas, por lo que me han dicho. No me gustan, tengo que ser honesto, porque seguimos sin aprender que la BCL es una competición seria, una competición complicada, que llega un momento que no se puede fallar. Y esto es deporte. Puedes tener un mal día. Y la forma de jugar del Promitheas es de esa que te puede hacer mucho daño, incluso en tiros difíciles, cosas que no se pueden controlar. Intento que todo eso que se dice de puertas hacia fuera, no nos llegue. El equipo está concentrado, sabe qué tiene que hacer, las debilidades del equipo contrario para ganar. Es caer en un error del pasado. No pensemos que somos lo que no somos. No hemos ganado la BCL tantas veces, es decir, ninguna, para ir tan sobrados en esta competición. Hay que tener más respeto por los rivales y la competición"





Unicaja parte como claro favorito, pero debe ser en la pista y no en las gradas donde debe quedar constancia de la aparente superioridad verde.