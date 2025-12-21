Horario y dónde ver y escuchar el Unicaja - Baskonia

El Carpena viste sus mejores galas para un partido clave en la lucha por la Copa del Rey. El Unicaja, con siete victorias en su casillero, busca dar un paso de gigante hacia la clasificación, mientras que el Kosner Baskonia no puede permitirse otro tropiezo, ya que suma cuatro triunfos y un partido menos. El encuentro estará marcado, además, por el regreso de Ibon Navarro a la que fue su casa, ya que el técnico vitoriano se formó en el club y se enfrenta al equipo de su ciudad natal.

Un Baskonia herido y con urgencias

El conjunto vasco llega a Málaga en una situación delicada. Ocupa la novena posición en la Liga Endesa con un balance de cuatro victorias y cinco derrotas, aunque tiene pendiente el partido contra el Dreamland Gran Canaria, aplazado por el temporal en las islas. Su racha reciente en la competición doméstica no invita al optimismo, habiendo perdido tres de sus últimos cuatro partidos, el último de ellos sobre la bocina frente al Valencia Basket (89-91).

ACB Photo / Mariano Pozo Duarte abrazado por Balcerowski

La cara del equipo en la Euroliga es distinta, donde este pasado miércoles lograron una victoria ante el AS Monaco (85-73), aunque marchan en la 15ª posición con seis victorias y diez derrotas. Antes de su viaje a la Costa del Sol, los de Vitoria se enfrentarán este viernes al Barça en el Palau Blaugrana, lo que añade un extra de desgaste al equipo.

Luwawu-Cabarrot, el líder de un equipo vertical

El Baskonia de Paolo Galbiati, técnico debutante en la liga, ha desarrollado un juego agresivo y vertical que le ha situado en la élite estadística de la competición. Son el tercer mejor equipo en porcentaje de tiros libres (79,26%) y se encuentran entre los cinco primeros en puntos anotados (90,11), tapones (3,22) y acierto en tiros de dos (56,47%).

Aitor Bouzo Cabarrot es el estilete ofensivo de Baskonia

En esta propuesta de juego, un nombre brilla con luz propia: Timothé Luwawu-Cabarrot. El alero francés se ha consolidado como el máximo anotador de la Liga Endesa, promediando unos espectaculares 19,6 puntos por partido. Su rendimiento está siendo tan regular que solo en uno de los nueve encuentros que ha disputado ha bajado de los 15 tantos.

Junto a él, el perímetro baskonista cuenta con la pólvora de Markus Howard (11,5 puntos) y la polivalencia de Rodions Kurucs (7,7 puntos). En la dirección de juego, la responsabilidad recae en bases como Trent Forrest y Markquis Nowell, aunque el equipo no podrá contar con el lesionado Tadas Sedekerskis, una baja sensible en la rotación.

El poderío interior lo aportan jugadores físicos como Mamadi Diakite (8,7 puntos, 1,2 tapones) y el ex-jugador del Gran Canaria, Khalifa Diop (3,3 puntos, 3,8 rebotes), quienes garantizan intimidación y presencia en la pintura.

Duelo histórico con dominio reciente del Unicaja

Los enfrentamientos entre Unicaja y Baskonia son un clásico del baloncesto español. De hecho, es el segundo rival al que más veces se han medido los malagueños en su historia, con 127 partidos oficiales disputados. El balance histórico general favorece a los vitorianos (56 victorias y 71 derrotas), pero la igualdad es máxima en los duelos de fase regular de la Liga Endesa, con 38 triunfos para Unicaja por 36 del Baskonia.

Mariano Pozo Olek Balcerowski y James Webb III pugan por un balón

Sin embargo, la tendencia reciente se inclina claramente del lado andaluz. El Unicaja ha ganado los cuatro últimos enfrentamientos directos entre ambos equipos. El precedente más cercano en el Carpena se saldó con una contundente victoria local por 94 a 73, en un partido donde destacó la actuación de Alberto Díaz con 12 puntos y 18 de valoración.

El partido de este domingo será también un reencuentro especial para Ibon Navarro. El entrenador del Unicaja, nacido en Vitoria, se formó en las categorías inferiores del Baskonia, llegó a ser técnico ayudante del primer equipo y asumió el rol de entrenador principal en la temporada 2014-15, firmando un balance de 18 victorias y 13 derrotas en la Liga Endesa.

Mariano Pozo Ibon Navarro recuperó a Tillie

El partido lo arbitrarán: Carlos Peruga - Carlos Cortés - Fabio Fernández

HORARIO DEL PARTIDO

El partido que juegan Unicaja y Baskonia, corresponde a la undécima jornada de la Liga Endesa, se disputará en el Martín Carpena este domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL UNICAJA - baskonia

El partido entre Unicaja y Baskonia, lo podrás seguir desde las 18:30 h con la narración de Emilio Guerrero y los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Anicet Lavodrama y la animación de Enrique Ortiz en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM/ 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Dazn en la opción de baloncesto, además también se puede ver en Movistar Plus en el canal 87 de la plataforma.