Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Real Sociedad B de hoy

Vuelve el Málaga. Regresa a su estadio y tendrá el apoyo total de la grada y buscará su primera victoria de liga. El partido viene precedido de un nombre, el de Luismi Sánchez, baja por un tremendo golpe en la cara, que no le llegó a afectar el ojo y sí el pómulo. Ante ello, el miércoles, el director general del Málaga, Kike Pérez, aseguró que, "en principio, el mercado está cerrado" para su equipo y que el club no hará ningún fichaje más a pesar de la grave lesión del medio Luismi Sánchez.

COPE Málaga Imagen del momento del golpe en la cara de Luismi con Montero ante el Éibar.

Y a eso le ha rebatido Sergio Pellicer, el cual fue claro y sabe que, aun así, ‘‘el club lo va a intentar porque son conscientes de la situación de la plantilla”, apunta. El técnico castellonense del Málaga dispara: ‘‘No tengo dudas. Tanto Kike, como José María, Loren y yo, somos conscientes que estamos en una situación en la cual, buena por la plantilla que se nos ha quedado con gente con hambre, por los que han venido, los que han subido del filial... pero tenemos ese debe que es el incontrolable, que son las lesiones porque son situaciones en las que no sabemos cuanto tiempo van a estar lesionados. Pase lo que pase, tener plena confianza en todos. El club hará todo lo posible para buscar las mejores condiciones para todos. Ahora mismo, estamos cortos. A los primeros 20 minutos es un golpe muy duro’’, así está el patio.

El Málaga contará con las bajas de Haitam, Ramón, Moussa, Luismi y Eneko Jauregui. Del once poco se sabe. Izan Merino y Juanpe en al medular y por detrás de la punta (Niño) estaría Dotor y en las alas Joaquín y Larrubia. Eso parece.

‘‘Estoy satisfecho con la plantilla, pero todos queremos más’ Sergio Pellicer Entrenador Málaga CF

Llega la Real Sociedad B, que ganó en su estreno en Anoeta al Zaragoza. En el repaso a la enfermería, Jon Ansotegi, técnico donostiarra trajo buenas noticias, ya que el lateral izquierdo Jon Balda, el extremo Álex Marchal y el delantero Sydney Osazuwa "han entrenado toda la semana sin problemas y los tres están para aportar", aunque habrá que esperar a la convocatoria de mañana para ver si entran o no. El que seguro que no va a llegar es el lateral derecho Iñaki Ruperez, quien "aún no ha entrenado y será baja segura".

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Hypermotion entre el Málaga y la Real B, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este domingo 24 de agosto 2025 a las 21:30 horas

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA – REAL SOCIEDAD B

El partido Málaga – Real B lo podrás seguir desde las 21:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Enrique Ortíz, y los comentarios de Ángel Morales en el Tiempo de Juego TOTAL de COPE MÁS Málaga especial y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.