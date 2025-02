Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Levante de este sábado 8

Otra nueva oportunidad en La Rosaleda, y siempre es importante. El Málaga no ha empezado bien el año y quiere reivindicarse en este nuevo partido del recién estrenado 2025. Tras una semana de dudas y de declaraciones, deportivas y extradeportivas, el balón vuelve a rodar, y es lo más significativo.

CON 27 JUGADORES HASTA EL FINAL

Los de Sergio Pellicer han comenzado la segunda vuelta del campeonato con solo un punto de doce posibles y además con derrotas muy peligrosas en su forma, si bien el juego no fue malo. Con una plantilla de 27 jugadores, con 23 fichas del primer equipo y con más presencia de Chupete en el primer equipo, irá el Málaga hasta el final de liga. Con esos elementos tendrá que afrontar Pellicer las 17 jornadas que quedan por delante. La permanencia es ahora el gran objetivo.

NELSON Y LUISMI, BAJAS SENSIBLES

De otro lado, Galilea se perfila como sustituto de Nelson Monte tras su lesión de rodilla. El central vitoriano, que perdió la titularidad semanas atrás, volverá al once en el centro de la defensa mañana ante el Levante. No será el único cambio en el once, ya que es muy posible que Puga volviese al lateral derecho por Gabilondo, que falló en Santander. Izan Merino podría ser titular y es otra de las opciones en medio campo. Cordero, Kevin Medina, ambos sin renovar y con pie y medio fuera, se disputan el extremo zurdo junto a Yanis Rahmani, más veterano y con oficio para este tipo de partidos.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la vigésima sexta jornada de la Liga Hypermotion entre el Málaga y el Levante UD, se disputará en el estadio de La Rosaleda este sábado 8 de febrero de 2025 a las 18:30 horas

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA - ZARAGOZA

El partido Málaga-Levante lo podrás seguir desde las 18:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Pedro González, y los comentarios de Paco González en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga. Además, se jugará el Breogán-Unicaja, por lo que será un TJ total junto a Emilio Guerrero

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion 2 y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por Amazon Prime Video y por DAZN. Además de las plataformas de PTV, la malagueña Olin y la nueva plataforma Golstadium.