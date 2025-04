Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Córdoba de esta tarde

Otra nueva oportunidad en La Rosaleda, y siempre es importante. El Málaga recibe al Córdoba en uno de los duelos estelares de la jornada, en un derbi del buen rollo y del colorido en las gradas. El Málaga no debe dejar escapar la oportunidad de sumar en casa, eso sí, lo hará ante uno de los equipos que mejor juega. Iván Ania es un asiduo a La Rosaleda. Los dos están en mitad de la tabla y tienen la permanencia a tiro de piedra. Los dos equipos que subieron en el playoff pasado de la mano, los dos se deben salvar sin excesivos problemas.

Manu Molina va cogiendo sensaciones tras su enorme gol en contra del sábado en Oviedo. Pellicer va recuperando elementos vitales. Luismi está ya OK. El mediocentro se ejercitó con normalidad tras ser baja estos días. El entrenador malaguista tendrá el alta de tres jugadores para recibir el domingo al Córdoba, Juanpe, Gabilondo e Izan Merino, que volverán a las órdenes de Pellicer tras cumplir sanción en Oviedo. El del domingo es clave ganarlo. No se sabe aun si estarán Rafita, Alexis Chamorro o Salguero, ya que el filial juega a las 18:30 también. Chupe iría con el primer equipo tal y como confirmó Pellicer.

EL MÁLAGA, A UN PASO DEL OBJETIVO

La derrota en Oviedo escoció a todo el mundo y ha encendido las alarmas del malaguismo. Se mira de reojo la zona de abajo, pero en realidad, el Málaga lo tiene en la mano para salvarse. Habrá un recibimiento a la altura de lo que es esta afición. Es un partido que se debe ganar. El Córdoba es un amigo, aunque está tres puntos por encima y el objetivo lo tienen en su mano.

Llega casi con pie y medio de nuevo en esta loca Liga Hypermotion, el equipo cordobés prepara el partido contra el Málaga con la intención de romper la racha de cuatro partidos sin ganar que han dejado al Córdoba con 45 puntos, tres más que el Málaga ya a nueve del play off de ascenso, pero con la permanencia en la mano. Iván Ania recupera a Álex Sala. No estará Genaro, excapitán malaguista, de inicio, que regresa a Málaga con añoranza. Pellicer dijo del sevillano de cara a su reencuentro que, “No he hablado con él. A Genaro lo echo de menos. Es un jugador que hace de pegamento entre el entrenador y la plantilla. Si yo hubiese actuado a tiempo y no hubiese estado ya la decisión tomada, por mí, habría renovado, pero ya llegué tarde, porque ya lo tenía todo decidido, porque es un jugador que su ausencia se ha ido notando mucho con el tiempo", apuntó.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de la Liga Hypermotion entre el Málaga y el Córdoba, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este domingo 6 de de Abril 2025 a las 18:30 horas

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA – CÓRDOBA

El partido Málaga-Córdoba lo podrás seguir desde las 18:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Andrés Atienza, y los comentarios de Paco González en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga especial y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga. Desde las 16:30 podrás oír además el Unicaja-Leyma Coruña en Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por Amazon Prime Video y por DAZN. Además de las plataformas de PTV, la malagueña Olin y la nueva plataforma Golstadium.