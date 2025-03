Horario y dónde ver y escuchar el Almería-Málaga de esta noche a las 21 horas

Vuelve el Málaga, y lo hace con un partido de altura. Quieren seguir ganando, sumar la tercera y tener la buena costumbre de sumar puntos. El de esta noche no será fácil, ya que se mide a uno de los mejores delanteros de la categoría, el colombiano Luis Suárez y un equipo fuerte como el Almería.

Se da el caso que el Málaga, ante los equipos andaluces, no gana, pero rinde bien, compite y no pierde. En la primera vuelta le empató a Granada, Cádiz, Córdoba y Almería. Veremos a ver en esta segunda vuelta, ya que ahora toca el Almería y el sábado el Cádiz.

POCAS VARIANTES EN EL ONCE

El técnico malaguista, Sergio Pellicer sufre un proceso vírico y ya no ha podido dirigir la sesión de entrenamiento. Su segundo, Manolo Sánchez ha dirigido la sesión de entrenamiento y hasta compareció ante los medios el jueves. Se supone que estará hoy ya en el autocar que les traslada a Almería.

Manu molina y galilea, bajas

El centrocampista sintió ayer molestias en los isquios y no se ha entrenado ya con el grupo por precaución, aunque no parece grave, se le realizarán pruebas. Tampoco estará Galilea que se encuentra recuperándose de sus molestias en los isquiotibiales. Es muy posible que haya cambios en el once y hasta de sistema. Qué se refuerce el medio cambio y haya tres medias puntas arriba.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de la Liga Hypermotion entre la UD Almería y el Málaga CF, se disputará en el UD Almería Stadium, esta noche 1 de marzo a las 21:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL ALMERÍA - MÁLAGA

El partido Almería-Málaga lo podrás seguir desde las 20:30 horas con la narración de Javier Bautista y los comentarios técnicos de Paco González en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por Amazon Prime Video y por DAZN. Además de las plataformas de PTV y Olin.