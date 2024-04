Horario y dónde ver y escuchar el Unicaja - Casademont Zaragoza

Primera defensa del liderato para Unicaja que buscará completar su semana fantástica con una nueva victoria ante el Casademont Zaragoza. El equipo malagueño, con la moral por las nubes, tras alcanzar el primer puesto de la ACB y conseguir la clasificación para la Final Four de Belgrado en la Basketball Champions League, intentará prolongar su buena racha.





Para este partido, Ibón Navarro volverá a contar con el alta de Dylan Osetkowski, ausente los dos últimos partidos por un virus estomacal. Con la vuelta del americano, el técnico vitoriano deberá realizar un descarte. Unicaja ha ganado 22 de sus últimos 24 partidos en la ACB.





El Casadedmont Zaragoza acude a Málaga con once victorias y en tierra de nadie. Tras su último triunfo ante el Obradoiro, los malos espantaron los fantasmas del descenso y siguen muy lejos del play off. No hay que olvidar que el equipo de Porfirio Fisaac fue el primero en derrotar este curso a Unicaja. Fue en la jornada dos y de eso, no se olvidan los jugadores de Unicaja. Los maños solo han ganado 3 de los últimos 11 partidos. Bell Haynes, Smith, Yusta y Watt son sus hombres más destacados





HORARIO DEL PARTIDO

El partido corresponde a la vigésimo novena jornada de la ACB entre Unicaja y Casademont Zaragoza, se disputará en el Palacio de los Deportes Martín Carpena este sábado 13 de abril a las 21:00 horas





DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL UNICAJA - CASADEMONT ZARAGOZA

El partido Unicaja y Casademont Zaragoza lo podrás seguir desde las 20:30h con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, Anicet Lavodrama y la animación de Enrique Ortiz en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM/ 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Movistar Plus en su canal Movistar + Deportes 2 en el dial 64 de la plataforma.