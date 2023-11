Horario y dónde ver y escuchar el Real Madrid - Unicaja

La buena racha de Unicaja se pone a prueba este domingo ante el invicto Real Madrid. En la capital de España se darán cita dos de los equipos más en forma de Europa.

Unicaja llega al Wizink Center con ocho victorias consecutivas, cinco en ACB, mientras que el Real Madrid no conoce la derrota en esta presente temporada. Los de Chus Mateo acumulan 17 partidos sin perder. No conocen la derrota ni en ACB, donde marchan líderes con 9 triunfos en 9 partidos, ni en Euroliga, ahí acumulan 8 triunfos en otros tantos partidos.





Será un escenario exigente para Unicaja que no derrota al Real Madrid en su cancha en un partido de liga regular en ACB desde el 15 de enero de 2006. Posteriormente ha ganado en play off y en Euroliga,pero no en ACB donde acumula más de 17 años sin ganar.

Los árbitros designados para el partido son: Emilio Pérez Pizarro - Javier Torres - Alberto Sánchez Sixto.

HORARIO DEL PARTIDO





El partido corresponde a la décima jornada de la ACB entre Real Madrid y Unicaja se disputará en el Wizink Center de Madrid estedomingo 19 de noviembre a las 12:30 horas





DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL REAL MADRID - UNICAJA

El partido Real Madrid y Unicaja lo podrás seguir desde las 12:00h con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Anicet Lavodrama en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM/ 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicación de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Movistar Plus en su canal Movistar + Deportes en el dial 63 de la plataforma.