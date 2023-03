Horario y dónde y ver escuchar el Málaga - Leganés

El Málaga se mide esta noche al Leganés con la única obligación de ganar y sumar los tres puntos. Los malaguista comenzarán el partido en penúltima posición con 27 puntos, a once de la salvación y con 10 jornadas por disputar. En el Málaga son bajas el canterano Álex Calvo, convocado por la selección española sub 19 y Juande por sanción.

El Leganés llega a Málaga en plena crisis de resultados. Lleva seis jornadas sin ganar y en las últimas cinco no ha sido capaz de marcar ningún gol. Los "pepineros" están seis puntos por encima del descenso y están 13 puntos por encima del Málaga.

PELLICER QUIERE CAMBIAR LA INERCIA

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, tiene claro que el equipo no puede vivir de sensaciones y que hay que sumar de tres lo antes posible. Del Leganés tiene claro que será un equipo complicado de batir: "Viene de encadenar derrotas en los últimos partidos. Nos vamos a encontrar un equipo herido, que no ha cosechado los resultados esperados mereciendo más. Tiene una grandísima plantilla. El foco centrado en ellos, buscando las sensaciones de los dos últimos partidos. Buscar que el resultado sea favorable con las cosas no controlables”.

Pellicer, tiene claro que el equipo lo que necesita es ganar ya: "No vivimos de sensaciones. La preocupación es el resultado y eso no lo podemos controlar. Sí podemos controlar la zona de influencia del trabajo y el compromiso. Cuanto mejor hagamos las cosas, más nos vamos a acercar al resultado. Solo nos vale ganar. Me gustaría haber tenido otras sensaciones con resultados. Debemos tener capacidad mental para conseguir la victoria en el último minuto. Eso nos va a multiplicar por dos y motivar. Estamos en la zona final, para seguir sufriendo hay que seguir compitiendo. Y seguir con la misma línea de los dos últimos partidos para encontrar el resultado”.





Por su parte, el entrenador del Leganés, Imanol Idiázquez, tiene claro que se va a encontrar un Málaga necesitado que afrontará el partido como una final: "Tenemos que intentar mantener el equilibrio y concentrarnos en el siguiente paso, que es Málaga: un club que ha jugado Champions, enorme, que se está jugando no descender. Nos vamos a encontrar a un rival que va a poner su historia en juego y vamos a necesitar toda la energía".

El Leganés tendrá las bajas obligadas de los internacionales Omeruo y Cissé, convocados con Nigeria y Guinea para la disputa de partidos clasificatorios para la próxima Copa de África. Tampoco estará Juan Muñoz, con una lesión en el ligamento lateral interno de su rodilla, mientras que serán duda Franquesa y Gaku, con molestias. Josema vuelve a estar disponible tras superar su dolencia.









El Málaga comienza la jornada en penúltima posición a 11 puntos de la permanencia. En caso de victoria y tras la derrota del Racing de Santander y el empate del Sporting de Gijón se colocaría a ocho de la salvación. Los malaguista llegan tras empatar de manera consecutiva contra Las Palmas y contra el Levante.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido Málaga C.F. - C.D. Leganés, correspondiente a la jornada 33 del campeonato de Liga de segunda división se disputará en La Rosaleda este lunes 27 de marzo a las 20:30 horas.





El partido Málaga C.F. - C.D. Leganés lo podrás seguir desde las 20:30h con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista, y los comentarios de Ángel Morales en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicación de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión el partido se podrá seguir a través del díal 54 de Movistar en el canal de la Liga Smartbank