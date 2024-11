Horario y dónde ver y escuchar el Levante-Málaga de este miércoles 27

Vuelve el Málaga, y lo hace con un partido de altura. Esta tarde el Málaga inicia su particular ruta por el mediterráneo. Los de Pellicer, que se lleva citada a toda la plantilla, incluido a Luismi que no podrá jugar esta tarde por sanción, se ejercitarán en El Saler, ya que juegan ante el Levante y el domingo ante el Castellón en Castalia. Habrá cambios en el once. Pellicer ha citado a sus 26 jugadores disponibles, con la entrada de Lucas Jiménez, portero del filial.

POCAS VARIANTES EN EL ONCE

El once titular es muy posible que tenga cambios esta noche. Kevin Medina vuelve tras sanción. Está Cordero, pero ojo a Lobete y Rahmani, que fueron los mejores ante el Racing de Santander. Ahí está la clave. Repetir o cambiar ante la cercanía del siguiente partido ante el Castellón. Izan Merino es muy posible que sea el relevo del sancionado Luismi en mediocampo.

HOMENAJE A LAS VICTIMAS DE LA DANA

El capitán malaguista, Alfonso Herrero portará un brazalete especial para este duelo de hoy. Será un diseño de José Luis Puche, artista que cada partido completa uno dedicado a un pueblo de la provincia, pero que esta vez será en recuerdo a las víctimas de la DANA, con la 'senyera' y un escudo de la comunidad levantina.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la décimo tercera jornada de la Liga Hypermotion aplazado en su día por la DANA entre el Levante UD y el Málaga CF, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia, esta tarde 27 de noviembre, a las 19:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL LEVANTE - MÁLAGA

El partido Levante UD-Málaga lo podrás seguir desde las 18:30 horas con la narración de Javier Bautista y los comentarios técnicos de Bori Moreno y Ángel Morales en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por Amazon Prime Video y por DAZN. Además de las plataformas de PTV y Olin.