Horario y dónde ver y escuchar el Baxi Manresa - Unicaja

Unicaja tiene esta noche la primera oportunidad para sellar su pase a las semifinales de la Liga Endesa. Tras la victoria en el primer partido sobre el Baxi Manresa, si Unicaja gana esta noche acompañaría al Real Madrid como equipo clasificado para la siguiente ronda. En caso de derrota, tendría una nueva oportunidad el sábado en el Martín Carpena.

Ibón Navarro continúa pendiente del estado físico de Kendrick Perry, el jugador mejora de su lesión de rodilla y dependerá de las sensaciones que tenga para decidir si juega o no: "Tomaremos una decisión el mismo día del partido, pero tiene que estar muy bien para sacar a uno de los otros doce que están sanos para poder meterlo a él, tiene que darnos plena confianza. Los demás están bien, sin ningún problema. A estas alturas de temporada los jugadores lo que quieren es jugar, hacemos entrenamientos un poco más cortos, con poca carga táctica. Las cabezas están en la competición, en el Playoff, lo que quieren es jugar", decía el entrenador de Unicaja.

?? Rumbo a Manresa en busca de las semis #PlayoffLigaEndesapic.twitter.com/o3ZrPvSKA7 — UnicajaCB (@unicajaCB) May 20, 2024





Para el Baxi Manresa el partido es decisivo para no despedir la temporada. El equipo del Bages ha jugado tres partidos con Unicaja y ha perdido los tres, pero tiene la oportunidad ante su público de poder alargar la excelente temporada que están haciendo: "Tenemos que pensar en positivo y ya está. Y dar nuestro máximo hasta donde lleguemos. Si ganamos, fantástico, yo creo que la temporada se merece un tercer partido mínimo, pero si dando nuestro máximo no lo conseguimos, pues tendremos que asumirlo y mirar hacia delante, no queda otra", decía el entrenador, Pedro Martínez.

Habrá ambientazo en el Nou Congost, en lo que será el regreso de Ibón Navarro, Yankuba Sima y David Kravish a la que fuera su casa.

El partido será arbitrado por: Emilio Pérez Pizarro - Rafael Serrano - Iyán González





HORARIO DEL PARTIDO

El partido corresponde al segundo de la serie del play off por el título de cuartos de final entre Baxi Manresa y Unicaja, se disputará en el Nou Congost a las 20:30 horas





DÓNDE VER Y ESCUCHAR UNICAJA - BAXI MANRESA

El partido Baxi Manresa - Unicaja lo podrás seguir desde las 20:00 h con la narración de Emilio Guerrero y los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Anicet Lavodrama y la animación de Enrique Ortiz en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM/ 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Movistar Plus en su canal Movistar Plus Deportes en el dial 63 de la plataforma.