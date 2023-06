Unicaja de Málaga quiere seguir haciendo méritos para que la temporada del equipo siga siendo aún más histórica. El equipo malagueño vuelve a semifinales de la ACB, seis temporadas después, y está dispuesto a plantar cara al campeón de la liga regular, el F.C.Barcelona.

La serie al mejor de cinco partido se inicia este miércoles en Barcelona, donde también se jugará el viernes 9. El domingo 11 la serie se traslada a Málaga y a partir de ahí, y dependiendo del resultado de la eliminatoria, el cuarto partido de nuevo en Carpena el martes 13 de junio y el quinto partido el jueves 15 de nuevo en el Palau Blaugrana.

Unicaja y Barça llegan a las semifinales después de dejar en la cuneta a Lenovo Tenerife y Valencia Basket respectivamente. Ambos además lo hicieron por la vía rápida ganando por 2 a 0. En el caso de Unicaja con más mérito ya que fue capaz de revertir el factor cancha en contra.

Toda la presión recae en el Barça. El equipo de Jasikevicius no ha ganado ningún título esta temporada y la única competición que les queda para no acabar la temporada en blanco es la liga ACB.









Por su parte, Unicaja llega con los deberes hecho. Con un título inesperado como la Copa del Rey en sus vitrinas, precisamente tras eliminar al Barça en cuartos de final, y con una temporada sobresaliente en la ACB, eliminar al equipo azulgrana y volver a jugar una final sería para coronarse.

Los dos equipos se han medido en los play off ACB en 34 ocasiones, con 9 triunfo para Unicaja y 25 derrotas. De hecho, Unicaja nunca eliminó al Barça en un play off ACB a 5 partidos, aunque sí fueron capaces de eliminarles en un play off a tres partidos en Euroliga y en la reciente Copa del Rey.

Las dos plantillas llegan a tope a la eliminatoria, y en el caso de Unicaja, Ibón Navarro recupera a Alberto Díaz que fue baja en los dos partidos de cuartos de final contra Lenovo Tenerife. Kravish, con un golpe en el talón, no está al 100% pero será de la partida.





HORARIO DEL PARTIDO

El primer partido Barça - Unicaja correspondiente a las semifinales de la liga ACB se disputará en el Palau Blaugrana este miércoles 7 de junio a las 21:00 horas

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL BARÇA - UNICAJA

El partido Barça - Unicaja lo podrás seguir desde las 20:30h con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y la animación de Enrique Ortiz en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicación de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Movistar Plus en su canal Vamos en el dial 8 de la plataforma.

ÁRBITROS

Carlos Calatrava - Jordi Aliaga - Francisco Araña