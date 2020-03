Fernando Sanz: "La fecha clave para el Málaga es la del 31 de julio"

Dentro del ciclo Encuentros 2020 de Comunicación y Deporte que organiza COPE Málaga el expresidente y exjugador del Málaga, Fernando Sanz se refirió ayer como no podía ser de otra manera al Málaga CF, equipo al que según el madrileño, “no me puedo cerrar la puerta, nunca además. Es mi casa”, apuntó desde Pizarra, localidad malagueña que acogió de una manera excelente este primer encuentro que contó además con la colaboración del exárbitro internacional malagueño, López Nieto.

Preguntado a Sanz por la situación real del Málaga con La Liga, el ejecutivo comentó que, “es complicado saber a ciencia cierta. Creo que lo que está pasando, o pasará a final de temporada, se va a poder resolver. Pero hay que pensar ya en la siguiente temporada. Porque cuando se salve en lo deportivo hay que inscribirse en Segunda y, para poder seguir compitiendo, hay que cumplir unas normas. Y ahora mismo hay un con los pleitos judiciales que evita saber quién se va hacer cargo del club”, señaló.

Del tema compradores y posibles inversiones está claro que en la mesa hay muchas cartas aún que jugar. El madrileño opinó que, “Esto va a ser un lío constante si no se solventa el quién se va hacer cargo de la viabilidad del Málaga. ¿Quién iba a poner el dinero? Porque no lo va a hacer el administrador. Eso es lo que me preocupa. Lo demás son especulaciones. Yo no sé si se abre o no una posibilidad ahora con el nuevo administrador, solo conozco la venta de Antoñín con la que, gracias a ello, va a terminar la temporada. Pero ahora tiene hasta seis meses para solucionar esto y no se puede estar improvisando. Porque hay un límite que es el 31 de julio, que es antes de que se cumplan los seis meses que tiene el administrador. Lo que hace falta es dinero y la pregunta es saber quién lo pone”, dijo.

En la charla que se celebró en la Casa de la Cultura de la localidad malagueña de Pizarra y que duró hora y media, y que contó además con la presencia de muchas personalidades del mundo del fútbol malagueño, Fernando Sanz apuntó además que, “yo entiendo que ahora mismo hay mucha especulación y no me creo nada de nadie. Ahora mismo todo lo que sea de relacionarme con proyectos me suena a chino. Hay un problema de inicio, y es si el Málaga está o no a la venta. Yo solo puedo decir un dato. La venta de Numancia y Almería estuvo entorno a los 25 millones, con deuda. Aunque el Málaga no es ninguno de estos equipos ni tiene su situación. Todo habría que analizarlo. Pero si tienes un palacete y no lo tienes lustroso, no vale lo que valía antes”, subrayó.