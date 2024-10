A la espera del plan de viabilidad para que el Málaga juegue en el Estadio de Atletismo

La opción de que el Málaga abandone La Rosaleda para que jugar en el estadio de Atletismo cada vez es más real. El ayuntamiento de Málaga ya ha encargado un estudio para comprobar la viabilidad de ampliar el aforo del estadio de atletismo Ciudad de Málaga y los costes que ello conllevaría.

Según hemos podido en COPE Málaga saber las instituciones públicas ya han ordenado a una empresa dedicada al montaje de estructuras de graderíos que haga un estudio para que en esas gradas portátiles puedan entrar 19 mil asientos, que unidos a los 7562 del aforo fijo pueda acoger a los 26500 abonados con los que cuenta el Málaga. A partir de ahí habría que sacar a concurso el proyecto. El tiempo apremia y la decisión, como explica el alcalde en COPE Málaga, debe ser inminente: "Hay que tomar una decisión como muy tarde en el mes de enero, si es antes, mejor"

Así luciria la Nueva Rosaleda con el primer proyecto que se presentó

Nos hemos puesto en contacto con personas dedicadas al montaje de este tipo de estrucutras y no ven ningún problema en llevar a cabo este proyecto, es más nos dicen que lo más complejo no sería el montaje de las nuevas gradas, si no cumplir con las normativas de accesos, aseos, restauración, iluminación y los distintos requisitos que imponga la Liga de Fútbol Profesional.

MEJORAS LOS SERVICIOS

Para que se hagan una idea, el estadio de atletismo ya fue capaz de albergar a 27.500 personas en el estadio de atletismo Ciudad de Málaga en el concierto de Manuel Carrasco, es cierto que sin gradas supletorias, pero cumplió con las estándares de seguridad a la hora de accesos, salidas y servicios.

En Zaragoza ya hay planeado un estadio portátil con una capacidad para 20 mil espectadores, en el circuito de Xérez cada año se monta unas gradas supletorias con capacidad para 16 mil personas, las tribunas de la Semana Santa de Málaga tiene una capacidad para 4 mil personas. Ahora se tiene que decidir el modelo por el que se opta para acoger a la afición del Málaga y como explica el concejal de deportes, Borja Vivas, en ello están: "La decisión hay que tomarla cuanto antes porque las obras tienen que acometerse. Sobre si el Málaga CF tiene que salir del estadio, eso es lo que se está estudiando. Buscaremos lo mejor. Para el club, la ciudad y los usuarios que utilicen nuestras instalaciones. Obviamente, el Málaga tiene que salir beneficiado, pero tenemos que buscar la mejor alternativa y también tener en cuenta los costes. Al final, el hacer obras en el estadio de atletismo tendrá un coste, las obras en La Rosaleda otro, y buscar otras alternativas como la del Real Zaragoza. Ellos han buscado otro modelo. Ahora estamos en esa fase de estudio y medición. De ver cuánto cuesta cada cosa. Intentaremos buscar ese equilibrio. Pero, al final, es como una obra en casa. Está claro que es para un futuro mejor, pero a alguien le tiene que afectar de alguna manera"

La Nueva Romareda también hará que el Real Zaragoza tenga que jugar un campo provisional

DESCARTADO EL PROYECTO DEL NUEVO CAMPO EN EL CIUDAD DE MÁLAGA

Mucho de los malagueños se preguntan, si van a tener que invertir en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, porque no hacen allí un nuevo estadio para ser sede del Mundial de Fútbol de 2030. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya respondió a esta duda en COPE el pasado 24 de abril: "Nos planteamos hacer el nuevo estadio en la zona del Martín Carpena, pero es una buena oportunidad también para proyectar y promocionar la zona norte de la ciudad y que no abandonamos esta zona. En un futuro se puede hacer algo más en la zona del Martín Carpena, pero es una zona de suelo compleja por la cercanía del Guadalhorce".

el málaga sin noticias

El Málaga sigue expectante a estas noticias. La decisión se debe tomar como muy tarde en 3 meses, hay proyectos que ya están más avanzados, y por lo que nos dicen las fuentes consultadas, no hay ninguna empresa que tenga un estocaje de 19 mil asientos portátiles, por lo que habría que hacerlos y eso lleva su tiempo. Esperemos que no se sigan dando más tumbos con este proyecto tan sumamente importante y del que todavía no sabemos a ciencia cierta ni cuál va a ser ni como se va a financiar.