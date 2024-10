La opción de que el Málaga abandone La Rosaleda por el Estadio de Atletismo cada vez es más real: "Pondría en riesgo el calendario de las obras"

Sábado 29 de mayo del año 2027, Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, el Málaga C.F. Se juega el ascenso a primera división. Los aledaños del Martín Carpena son un hervidero para ver el histórico partido que puede suponer el regreso del Málaga a primera división nueve años después...

Aunque te suene a película de ciencia ficción, esta historia puede ser real en 3 años. Y es que todo hace pensar que el Málaga tendrá que abandonar La Rosaleda la próxima temporada o a más tardar en el curso 2026/2027. El motivo, las obras de la Nueva Rosaleda para acoger el Mundial de fútbol de 2030.

La FIFA es muy clara en este asunto, la ciudad de Málaga tiene que cumplir escrupulosamente las fechas planificadas por el máximo organismo mundial del fútbol si quiere ser una de las sedes mundialistas.

Proyecto de la Nueva Rosaleda con capacidad para 45 mil espectadores

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga ha respondido a las preguntas enviadas por COPE Málaga relativas a este asunto y ha dejado claro que cumplir los plazos de las obras de la Nueva Rosaleda con el Málaga jugando allí va a ser muy complicado y que antes de final de este año 2024, habrá que tomar una decisión: "Esa alternativa de jugar en el estadio de atletismo de Málaga no está descartada, se está contemplando, pero tenemos que esperar todavía los estudios que estamos haciendo de aquí a fin de año, porque hacer las obras en La Rosaleda y compaginar, compatibilizar con el uso del campo es realmente muy difícil, sería poner en riesgo el tema del calendario, del tiempo, por lo tanto, es algo que efectivamente está en análisis, de pros y contras, de costes y de las consecuencias, y tenemos que hablarlo con el club, y sobre todo las tres administraciones, ponernos de acuerdo sobre este tema", el alcalde

Jugar en el Estadio de Atletismo de Málaga no está descartado, se está contemplando Francisco de la Torre Alcalde de Málaga

PLAZOS

La decisión se espera que se tome a más tardar a principios del año 2025: "La decisión sobre esta cuestión del estadio de atletismo se tomará antes de fin de año, tiene que ser así, lo más tarde es enero, pero si puede ser antes, mejor".

El Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga tiene un aforo oficial de 7562 espectadores, ahora mismo el Málaga CF cuenta con una masa social de 26550 abonados, si se hace el trasvase de un estadio a otro, habrá que acometer importantes mejoras en el Estadio de Atletismo: "Evidentemente, si fuera esa opción la que se decidiera, por las razones que antes comentaba, de dificultad de compaginar obras y actividad deportiva en la Rosaleda, habría que dotar los números de plazas suficientes al menos para los abonados, los abonados que tenemos ahora en el club que tiene el Málaga son algo más de 26.000, y hay que dotarlo de las condiciones de seguridad, los accesos, en fin, una cosa que aunque pueda ser temporal, es el planteamiento, parece que en Zaragoza están enfocando el tema de esta manera, para la Romareda, pues tiene que tener las condiciones adecuadas para seguridad absoluta de todos los usuarios", decía.

Efectivamente, el Real Zaragoza jugará la próxima temporada en un campo portátil de 20 mil espectadores ubicado en el Parking Norte de la actual Romereda, debido a las obras que se van a llevar a cabo para construir la Nueva Romareda de cara al Mundial de 2030.

Pepe Ortega El estadio de Atletismo Ciudad de Málaga tiene capacidad para 7562 aficionados

EL Málaga a la espera

El Málaga observa esta situación con escepticismo. De momento, nadie se ha dirigido a ellos para, ni siquiera, contemplar tal situación. Son conocedores que las obras les acarreará graves prejuicios tanto deportivos como económicos, pero al no ser propietarios de la instalación poco pueden hacer. Y es que en breve se debe dar a conocer el proyecto definitivo de la Nueva Rosaleda y la fecha del inicio de las obras. "Estamos trabajando en la planificación de las actuaciones, no solo del estadio, sino también de su entorno, como es natural y estamos trabajando para que todo eso pueda estar listo en los años 28-29, no olvidemos que el Mundial es en el año 2030, y que además es que Málaga y el club necesitan un estadio de mayor tamaño, de acuerdo con las aspiraciones de la afición general y de Málaga también en concreto", concluía el alcalde.