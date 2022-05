Escassi en COPE Málaga: "No me sorprendió el once de Guede en Tenerife. Ahí es dónde se ve el compromiso"

Alberto Escassi es un enorme capitán. Tiene el respeto de todos sus compañeros y asume con naturalidad su nuevo rol con Pablo Guede, aprendiendo a jugar y tomar decisiones. Pero también como malaguista e hincha sabe lo que hay en juego el sábado: “Que La Rosaleda sea una caldera este sábado, que se gane y celebremos. Luego ya habrá tiempo de hablar y de analizar la temporada”. "No pensamos otra cosa de que esto se acabe ya el sábado contra el Burgos. Hay que ganar, pero desde la tranquilidad, no podemos estar nerviosos ni querer cerrar el partido en el minuto 10", comentaba en una entrevista en Deportes COPE Málaga, en el que habló de todo.

Sobre el match-ball del domingo en el Heliodoro señalaba que, “en las malas situaciones es donde se ve el verdadero grupo. Era un partido muy difícil por lo que nos jugábamos. Dani hizo dos paradones y casi le doy un beso en la boca. Muy bien", apuntó.

EL PAPEL DE GUEDE

Y es que el paleño hasta parece más calmado y toma mejores decisiones. Desde la llegada del técnico argentino, el ahora centra comentaba que, “Guede nos transmite mucha energía positiva, ambición, humildad. Es muy pasional, malaguista e intenta sacar lo máximo de cada uno. Es el entrenador con el que más identificado me siento en mi carrera deportiva". Además apunta, "Guede fue muy claro, me dijo que no podía jugar como un hincha y que así con él no iba a jugar. Y eso me está funcionando, tomo mejores decisiones y no voy a lo loco".

Escassi sobre el compromiso de la plantilla: "Es una pregunta jodida, quiero pensar que todos lo han tenido. Ni hay nada más importante que mirarse al espejo anter irse a la cama y tener la conciencia tranquila" — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) May 17, 2022

Pero Escassi no rehusó hablar de la polémica con Antoñín de la semana pasada, "los capitanes tuvimos una charla con Antoñín para hacerles ver que lo que hizo no está bien. Queremos tener a todos unidos en el grupo y ya que no juegue es decisión del entrenador", apunta.

COMPROMISO DE LA PLANTILLA

Escassi sobre el compromiso de la plantilla apunta: "Es una pregunta jodida, quiero pensar que todos lo han tenido. Ni hay nada más importante que mirarse al espejo anter irse a la cama y tener la conciencia tranquila"

Pero lo mejor del paleño es su franqueza, y aquí da buena prueba de ello sobre el once elegido por Guede y la lista de citados que volaron a Tenerife, "no me sorprendió el 11 de Guede en Tenerife. Ahí es dónde se ve el compromiso y quien quiere ser futbolista y lo que sienten por el club". A buen entendedor, pocas palabras bastan.