Eduardo García (Unicaja), en COPE: "Me cuesta entender que se pite a Luis Casimiro"

El presidente de Unicaja, Eduardo García, rompió su sileció en COPE Málaga. El máximo mandatario del club de Los Guindos habló por primera vez tras ser el blanco de las iras de la afición y después del incidente que se vivió con una pancarta en la que se pedía su dimisión: "Intento que siempre haya armonía en el club y su entorno. Necesitamos el apoyo de la afición. Con toda la humildad del mundo pido el apoyo del público, este club es un emblema de la ciudad", explicó. El presidente asume las críticas pero no las comparte: "Hay cosas que no entiendo. Respeto la libertad de cada uno para expresarse, pero me cuesta entender que se pite a nuestro entrenador antes de cada partido. El público es soberano pero pediría que se manifestara con el partido finalizado. Pido el apoyo al equipo, no para mí".

Sobre el incidente con la pancarta que pedía su dimisión también ofreció sus explicaciónes: "No tengo ninguna animadversión a nadie. Con la pancarta lo único que pasó es que estaba en una zona de paso y por eso se pidió que se retirara. Nada más. Yo estoy abierto al diálogo y dar explicaciones a cualquier aficionado de Unicaja", explicó.

El 28 de Febrero se disputará el Trofeo Pollinica entre Leyendas de @unicajaCB y @b4lmalaga El partido de carácter solidario será en Los Guindos y el precio de la entrada serán 5 euros. pic.twitter.com/pA4YvSA0zB — Deportes Cope Málaga (@DeportesCopeMLG) February 6, 2020

Sobre la ausencia de fichajes también ofreció su versión: "No es fácil fichar a jugadores para un mes. Tenemos lesionados de corta duración. Es cierto que ha habido buenos jugadores que se han ofrecido pero ahora mismo no podemos fichar a jugadores que nos imponían contratos de años. Tenemos compromisos firmados que no podemos romper. Con Briezuela si vimos un nocho de mercado interesante, ha sido el fichaje del año en la ACB", comentó el presidente que también habló sobre Francis Alonso cuya cesión a Fuenlabrada no está transcurriendo como se esperaba: "Lamento las circunstancias de la cesión de Alonso. Es patrimonio del club. Esto no depende solo de nosotros, depende de Fuenlabrada, de su agencia de representación, del jugador...los compromisos están para cumplirlos".

También dejó clara su confianza en Casimiro: "Su continuidad nunca ha corrido peligro. Es un gran profesional, tiene un gran curriculum", concluyó, Eduardo García, presidente de Uncaja baloncesto.