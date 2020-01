Domas Sabonis: desde Málaga a ser All Star de la NBA

Domas Sabonis ya ha logrado algo que ni siquiera un mito como su padre, Arvydas Sabonis, ha podido lograr y es ser elegido All Star de la NBA. El actual jugador de los Indiana Pacers ha sido elegido como uno de los 12 integrantes del equipo del Este. El mítico partido se disputará el próximo 16 de febrero en el United Center de Chicago. Domas Sabonis cumple su cuarta temporada en la NBA y a sus 23 años está completando partidos de auténtico mérito y firmando el primer triple doble de su carrera. Sabonis no llega a ser All Star por casualidad este curso promedia 18 puntos, 12,8 rebotes y 4,6 asistencias: "Es un gran honor personalmente jugar el All Star, pero es más importante por mis compañeros de equipo, mis entrenadores y toda la franquicia de los Pacers. Este es el resultado de ser un equipo en el verdadero sentido de la palabra y nuestro récord lo refleja. Espero representar bien a los Pacers, Indianápolis e Indiana en el fin de semana All-Star", explicó Domas a los medios propios de los Pacers de Indiana. Junto a Domas Sabonis han sido seleccionados en el equipo del Este: Trae Young (Atlanta Hawks) Kemba Walker (Boston Celtics) Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Pascal Siakam (Toronto Raptors) Joel Embiid (Philadelphia 76ers) Kyle Lowry (Toronto Raptors) Ben Simmons (Philadelphia 76ers) Jimmy Butler (Miami Heat) Jayson Tatum (Boston Celtics) Khris Middleton (Milwaukee Bucks)y Bam Adebayo (Miami Heat).

Making his 1st #NBAAllStar appearance… Domantas Sabonis of the @Pacers.



Drafted as the 11th pick in 2016 out of Gonzaga, @Dsabonis11 is averaging 18.0 PPG, 12.8 RPG and 4.6 APG for the Pacers this season. pic.twitter.com/OsbwYYlKiL