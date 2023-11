Corría el primer cuarto en el Bilbao Arena, en la lucha por un rebote Jonathan Barreiro sufría un golpe. Aparentemente sin importancia ya que continuó jugando. Pero a poco menos de tres minutos para que terminara el primer cuarto y tras hacer una falta, Barreiro salió sustituido y a su llegada al banquillo saltaron las alarmas por los gestos de dolor del alero gallego. Tras las pruebas realizadas se revela una fractura del escafoides de la muñeca izquierda. ¿Qué es el escafoide? ¿Es tan importante su funcionamiento?

El doctor Vicente De la Varga, traumatólogo y experto en cirugía ortopédica desde su clínica CAMDE de Málaga, considerado uno de los 50 mejores médicos privados de España por Top Doctors explica en las siguientes líneas en que consite esta lesión y cuánto será el periodo de baja de Jonathan Barreiro.

MORFOLOGÍA

De los sentidos que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno quizás sean la vista y el tacto los más importantes. El tacto es sobre todo la mano y los dedos, y la articulación que nos permite moverlos, colocarlos donde queremos es la muñeca. Si decimos que no con el dedo, o apuntamos inquisitoriamente con el índice al señalar, es la muñeca la que lo permite. Por lo tanto, es una articulación muy importante.

Si recordamos brevemente la anatomía de la muñeca, está formado por el cúbito y el radio y por los huesos del carpo que se comportan como un conjunto y que se continúan con los metacarpianos y las falanges. Los huesos del carpo son 8, son unos pequeños huesecillos conectados entre sí formando dos filas y tres columnas. Imaginaros un cubo de Rubik con 8 piezas móviles entre ellas, pues algo así. Pues resulta que de todos ellos el más importante es el escafoides pues es el pivote central de la muñeca sobre el que giran todos los movimientos.





Por ese motivo es el hueso del carpo que más se rompe, y como le pasa a todas las cosas o personas especiales, imprescindibles o superdotados, alguna tara esconden. En el caso del escafoides es un aporte sanguíneo complicado, que hace que si se rompe tenga mayores exigencias para consolidar y mayor riesgo de complicaciones que el resto de los huesos de la muñeca.

Se suele romper por una caída con la mano extendida, por eso es tan frecuente en el deporte. Causa dolor en la muñeca, sobre todo en la base del pulgar. El diagnóstico con frecuencia es difícil, pues si la fractura no está desplazada puede no verse en la radiografía inicial y si verse con claridad pasados unos días. Si tras una caída sobre la mano el dolor no ha mejorado claramente a la semana se debe repetir la radiografía o hacer una resonancia pues puede estar roto el escafoides.

DIAGNÓSTICO

El pronóstico de esta fractura varía mucho, muchísimo dependiendo de dos factores: El lugar del hueso donde se produzca y si está desplazada o no. El escafoides es como una pequeña seta, con su caperuza, su tallo y su base. Los peores casos son aquello en los que se ha roto por su base o si con la fractura se han separado mucho los fragmentos. Y tiene mal pronóstico pq la fractura puede no pegar, o pq al pequeño fragmento de la base puede no llegarle la sangre y morirse, necrosarse. En ambos casos se acabará produciendo una artrosis, un desgaste de los huesos de la muñeca, muy limitante pues duele mucho al moverla impidiendo el uso de la mano. El problema es que para la muñeca no hay prótesis como tenemos para la artrosis de cadera o de rodilla. No tiene más solución que dejar fija la muñeca, hacer una artrodesis. Bloquear de forma permanente el movimiento con una placa atornillada para que al no haber movimiento no haya dolor.





PERIODO DE RECUPERACIÓN

Pero no nos pongamos en lo peor, veamos antes las opciones de tratamiento que tenemos. En general, si la fractura no está desplazada o no afecta a la base, la fractura suele pegar con una inmovilización, una escayola durante 2 meses. Si la fractura está desplazada o afecta a la base necesita cirugía, que consiste en introducir un minitornillo que una los dos fragmentos, y que se mete a través de una mínima incisión de 5 mm., es una cirugía muy poco invasiva.

En los deportistas, y puesto que un 10% de las fracturas de escafoides estables y en buena zona, de las que en teoría deberían pegar no lo hacen y se acaban operando, con lo que se duplica el tiempo de curación, una opción cada vez más aceptada, y con la que yo estoy de acuerdo, es operarlas siempre, ya que garantizamos en casi el 100% que pegarán en dos meses y que los riesgos de esta cirugía en manos expertas son mínimos.