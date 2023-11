El doctor De la Varga desvela las claves de las triadas de rodilla: "Se producen en el 75% "

Las lesiones de rodilla se están convirtiendo en una plaga que no termina de cesar en el mundo del fútbol. La lesión del jugador de la selección española, Gavi, ha puesto en el foco esta dolencia. La triada de rodilla es la lesión más temida por los futbolistas. Especialmente duro ha sido para Haitam. El jugador del Málaga había reaparecido a gran nivel tras 10 meses de baja por una triada en la rodilla izquierda y ahora deberá estar al menos el mismo tiempo al padecer la misma lesión pero en la rodilla contraria. Anteriormente jugadores como Courtois, De Bruyne o Neymar ya han tenido que parar por esta grave lesión. El doctor Vicente De la Varga, traumatólogo y experto en cirugía ortopédica desde su clínica CAMDE de Málaga, considerado uno de los 50 mejores médicos privados de España por Top Doctors explica en las siguiente líneas el porqué una lesión de rodilla suele acabar en la famosa triada.









MORFOLOGÍA DE LA RODILLA

El ligamento cruzado anterior se encuentra situado en el centro de la rodilla, rodeado en su parte interior por el menisco interno y el ligamento lateral interno y en su parte exterior por el menisco externo y el ligamento lateral externo. En el 75% de las roturas del cruzado se rompe también otra estructura de la rodilla, agravándose por tanto el pronóstico y variando los tiempos de recuperación. Pero de qué depende que se rompan unas estructuras u otras. Pues depende de la forma en la que se produzca la lesión. Cuando hay contacto, como es en el caso de Gavi, la rodilla del defensa le impacta por detrás y le gira la rodilla hacia dentro produciéndose una lesión del cruzado y del menisco externo, siendo esta la asociación más frecuente, que aparece en el 60% de los casos. Cuando no hay contacto, la rotura se produce por una desaceleración o un cambio brusco de dirección que hace que el cuerpo se vaya desequilibrado hacia delante, dejando la rodilla atrás girada. En estos casos se produce una rotura del cruzado y del menisco interno, siendo esta una combinación menos frecuente, de entorno al 20% de los casos. Cuando este movimiento es muy violento se produce la llamada Triada Maldita de rodilla o triada de 0´Donahue, en la cual además de romperse el cruzado y el menisco interno lo hace también el ligamento lateral interno, que es la lesión que ha tenido Haitam, el jugador del Málaga.

PLAZOS RECUPERACIÓN

Obviamente, cuanto mayor número de lesiones asociadas peor será el pronóstico, aunque el tiempo de recuperación no tiene por qué alargarse. Para volver a jugar tras una rotura del cruzado anterior se necesitan entre 8 y 10 meses tras la cirugía. Si hay una rotura de menisco asociada, puede pasar que no se pueda reparar y hay que quitar el fragmento roto, lo que denominamos una meniscectomía parcial, y entonces la recuperación sería de 6 a 8 semanas, que estaría incluidas dentro del periodo de recuperación del cruzado y su recuperación no alteraría la dinámica de la rehabilitación del cruzado. Eso sí el pronóstico de extirpar una parte del menisco no es igual en todos los meniscos. Extirpar una parte del externo es mucho peor, a la larga, que hacerlo del menisco interno pues conducirá con más frecuencia a una artrosis de rodilla.





Hay un 5% de opciones, de que una vez recuperado el futbolista, vuelva a sufrir la misma lesión por la rotura de la plastia. Sin embargo, las posibilidades de sufrir la triada en la rodilla contraria a la lesionada originalmente, suben el 12% de los casos, como le ha sucedido al malaguista Haitam.





Si la rotura de menisco se puede reparar, coser, el tiempo de recuperación oscila entre 4 y 6 meses, que también estarían incluidos dentro del plazo de recuperación del cruzado, pero sí que afectaría a la dinámica de rehabilitación del cruzado, pues si suturamos el menisco hay que estar 6 semanas sin cargar peso y con la movilidad de la rodilla limitada, lo que entorpece la recuperación del cruzado.

Ambos jugadores, Haitam y Gavi volverán a jugar, y hemos visto que otros muchos jugadores han dado lo mejor después de la rotura del cruzado, pero por desgracia no será antes del año o año y medio tras operarse. Ánimo a los dos.