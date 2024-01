El doctor De la Varga desvela las causas de la retirada de un deportista: "Es inevitable"

Volvió a ocurrir. Todos estábamos pendientes del regreso de Rafa Nadal y si sería capaz de aguantar el ritmo de la alta competición. Recién llegado a Australia, tras dos partidos ilusionantes, pero de apenas hora y media de duración, al tercero, que duró tres horas y media se volvió a romper.

¿Y ahora qué? Es la pregunta que todo el mundo se hace. El doctor Vicente De la Varga, traumatólogo y experto en cirugía ortopédica desde su clínica CAMDE de Málaga, considerado uno de los 50 mejores médicos privados de España por Top Doctors explica en las siguiente líneas lo que le espera a Nadal por delante y cuales son las principales causas que llevan a un deportista a la retida.

Lo esperable es que Rafa se recupere en 3 meses y vuelva para iniciar el circuito de tierra batida, con el objetivo puesto en jugar Roland Garrós y llegar a los juegos olímpicos de París en julio. Pero será eso posible o se quedará en una mera ilusión? Vamos a intentar pronosticarlo desde un punto de vista médico.

Los motivos por los que un deportista se retira suelen ser de dos tipos, por un lado, psicológicos, cuando se pierde la motivación al desaparecer el incentivo económico o competitivo, y esto suele ocurrir en deportistas más jóvenes, entorno a los 30 años.

Los motivos físicos suelen aparecer con más edad, y son de dos tipos. Uno es que las lesiones previas como una rotura de cruzado o de menisco o una fractura articular hayan conducido a una patología crónica, generalmente una artrosis que causa un dolor continuo que impide la práctica deportiva a alto nivel. Es el motivo que retiró a Róger Federer.

La otra posibilidad, la más frecuente, es que por efecto del envejecimiento la musculatura del deportista no sea capaz de rendir al nivel necesario para estar en la élite, y empezaremos a perder partidos y descender en el ranking, y si forzamos empezarán las lesiones por sobreesfuerzo, que parece es lo que le está ocurriendo a Nadal. Es ley de vida, aunque la mente sea capaz el cuerpo ya no acompaña.

La edad media a la que los deportistas se retiran son los 38 años. Rafa tiene 37, 38 en junio. Lo esperable hubiera sido que Rafa Nadal ya se hubiera retirado hace tiempo por la artrosis que tiene en su pie izquierdo causada por el Síndrome de Muller-Weiss que padeció con 18 años. Pau Gasol se tuvo que retirar por el mismo tipo de artrosis en el pie, aunque en su caso causada por una fractura de escafoides mal curada. A Nadal, los múltiples tratamientos regeneradores, la radiofrecuencia que le aplicaron para adormecer los nervios y una indudable fuerza de voluntad para seguir compitiendo con dolor cada día le ha permitido seguir jugando hasta hoy.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C