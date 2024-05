Djedovic le manda un mensaje a Real Madrid y Barça: "Hemos dado una señal que podemos competirles"

Ha llegado la hora de la verdad. Unicaja está, por méritos propios, en la pelea por la liga ACB. Ha sido el mejor en la fase regular, quedando campeón y cediendo en dos partidos solo. El jueves empieza ese asalto al mayor sueño posible, ganar la liga y destronar el monopolío Madrid-Barcelona. Se las verá con Manresa al mejor de tres partidos, con factor cancha siempre en la final. Este año le va todo de cara a los de Ibon Navarro.

??? @NihadDjedovic y el resto del equipo lo tienen claro: “Nadie se ha comprado los billetes para las vacaciones”



?? ¡Seguimos con el plan!



???? #YoSoyDelUnicaja#PlayoffLigaEndesapic.twitter.com/NJbTBVGYpo — UnicajaCB (@unicajaCB) May 14, 2024

Nihad Djedovic, un de los veteranos de la plantilla malagueña habló del momento por el que pasa el equipo verde, que por cierto, llenará, de nuevo, el Carpena, "es importante en los play offs. Cada partido es diferente. Jugar en casa vale mucho porque es muy difícil jugar en Málaga contra nosotros. El Carpena aprieta mucho y eso nos da mucha confianza. Hemos trabajado mucho para esto y ahora lo vamos a disfrutar", dijo del factor cancha.

CON HUMILDAD

Del asalto al monopolio de los dos grandes del baloncesto español, ya advierte el exterior serbio de Unicaja, "yo veo para Unicaja esto como una oportunidad. Está claro que en esta liga mandan Real Madrid, Barça, Valencia y Baskonia, aunque esta temporada no ha tenido buenos resultados. Estos cuatro son los que mandan. Nuestro plan era competir contra ellos. Ahora podemos competirles y tratar de ganar títulos con ellos. Unicaja ha dado una señal de que es un club serio que puede competir contra cualquiera", apunta.

MANRESA, RIVAL INCÓMODO

Del Baxi Manresa, rival que es octavo y se medirá al campeón, Djedovic le tiene todo el respeto del mundo, "no es fácil jugar contra ellos. Tenemos que estar centrados en nuestro juego, hacer las cosas igual de bien como todo el año. Si estamos así los 40 minutos no deberíamos tener problemas. Si no, en cualquier momento el Manresa no se rinde y puede ganarnos. Son muy fuertes mentalmente. Tenemos que hacer nuestro trabajo para tener el control del partido", apuntó. Qué empiece el juego.