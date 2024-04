Dioni en COPE Málaga: "Ramón es una locura de jugador, pelear el ascenso pasaba por su vuelta"

Hace dos semanas nos dejaba a todos con el corazón encogido, el silencio se apoderó de las 20 mil personas que estaban La Rosaleda y de las miles que lo seguían por la radio y por la tele. Una ambulancia tenía que entrar en el césped de la Rosaleda para atender al soldado malaguista Dioni Villalba. Afortunadamente, todo quedó en un susto, y el domingo, dos semanas después del percance, volvía a jugar en el mismo lugar en el que tuvo que ser trasladado. Hasta el momento, Dioni ha jugado 28 partidos y ha anotado 7 goles, el último el de la victoria sobre el Ibiza.

DIONI Y EL ACCIDENTE

El delantero malaguista concedió su primera entrevista tras tener que abandonar en ambulancia la Rosaleda el pasado 17 de marzo tras un golpe en la mandíbula con un jugador del Intercity y ya pudo reaparecer el domingo contra el Linares: "Poco a poco voy recuperándome, he estado 1 semana parado, pero me han parecido 3. Me vinieron bien los 45 minutos. Yo no recuerdo nada, mi familia lo pasó muy mal. Por suerte fue un susto", reconoce el propio Dioni, que explica como se sintió después del brutal golpe: "Yo recupero la lucidez en la ambulancia. No me acuerdo de levantar los brazos ni nada. Mi mujer me acompañó en la ambulancia. Fue una semana en la que creía que estaba bien, pero no era así, con o sin protocolo no estaba para jugar. Dolía la cabeza, me cansaba más de lo habitual. Ya sí, empiezo a ser yo"

En ese trance, su compañero, Dani Sánchez, no dudó en coger el equipo médico a un componente de la Cruz Roja y correr para que la asistencia a su compañero se hiciese más rápida. Ese gesto, aún emociona a Dioni: "Cuando vi el vídeo, se me saltaron las lágrimas de ver como un compañero hace eso por mí. Y luego la celebración de la gente. Tenemos un gran vestuario. Estamos muy unidos"

MEJORAR

El Málaga ya prepara el partido contra el próximo rival, el Ceuta, quinto clasificado y que ya ganó al Málaga en la primera vuelta: “En la segunda vuelta todos son fuertes. Es muy difícil ganar fuera, vienen en buena dinámica, están jugando bien y será difícil. Hay que sacar la mejor versión. El perfil de equipos como el Ceuta nos ha venido mejor a lo largo de la temporada. Nos cuesta los equipos que se encierran, espero que sea un partido de tú a tú."

El empate contra el Linares y la mala primera parte del equipo ha generado desconfianza en la afición malaguista y Dioni es consciente de ello: "Tenemos que dar más, no ha sido el único partido que hemos arrancado mal. Sabemos que los rivales contra nosotros salen al 120% y nosotros debemos, como mínimo, estar a ese 120%. Si no salimos enchufados, el equipo contrario te hace daño”.





ASCENSO Y PLAY OFF

Sobre las opciones de ascenso, Dioni no esconde que se ha puesto difícil y habla del play off: "Es complicado el ascenso directo, llevo muchos años en esta categoría. Los 24 puntos que quedan hay que sudarlos nosotros y el Castellón. Hay que intentar ganar los ocho partidos y no pensar más allá. No debemos solo pensar en el partido contra el Córdoba, en todos los partidos nos jugamos mucho. El play off va a ser muy difícil, pero es bonito vivirlo. He jugado ocho play offs y solo subí uno. Se disfruta mucho, se juega de tú a tú y la gente disfruta mucho. Quedar lo más arriba posible es muy importante. Para nosotros, que encajamos pocos goles, en un play off en caso de empate pasa el equipo que está más arriba. Claro que echamos un ojo al grupo primero.”





ROL EN EL EQUIPO

Dioni no está siendo el delantero titular y está ejerciendo más de revulsivo en los últimos partidos: "Mi rol lo decide el míster, no se casa con nadie. Rota mucho, nos quiere tener a todos enchufado. Hago lo que creo que es mejor para el equipo. Hay partidos que vengo más a recibir, otros que estoy más cerca del área. Yo juego para el equipo, no para mí y macar goles y llevarme la gloria. Entiendo que Pellicer reserve a un delantero para el final del partido por si se atasca. Ahora delanteros puros solo estamos Roberto y yo y el entrenador tiene que guardar un arma ofensiva. Entiendo que la gente quiere que juguemos Roberto y yo, pero el míster tiene su parte de razón".





ROBERTO Y RAMÓN

Dioni también tiene palabras de elogio para el "pichichi" Roberto: "Me alegro por Roberto, lo está haciendo muy bien, es un 'porcuolero' para los centrales y hace sacar lo mejor de mí. Tenemos una competencia sana".





Y dejó clara su opinión sobre el regreso de Ramón Enríquez tras casi un año sin jugar: "La vuelta de Ramón es primordial. Subir pasaba porque él se pusiera bien. Siempre me ha gustado. Me parece una locura de jugador. Después de 1 año sin competir dio un recital".





También alabó el nivel de la cantera malaguista: "Me sorprendió el nivel de la cantera desde el 1er día. Todos hemos sido jóvenes, están bien asentados, y tienen mucho margen de mejora"