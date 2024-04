Ramón, el mejor "fichaje" del Málaga para el ascenso

343 después de caer lesionado en el Anxo Carro de Lugo, ha vuelto a sentirse futbolista. Dentro del malestar general por el triste empate del Málaga ante el Linares, en la peor primera parte que se le recuerda al Málaga, la vuelta de Ramón Enríquez supone un soplo de aire fresco, aún equipo faltó de ideas en el ataque. En un contexto complicado, Pellicer, tiró de su mediocentro fetiche al que le dio toda la segunda parte para darle otro aire al equipo. Aun lejos de su mejor forma, su claridad en el juego permitió al Málaga salvar un punto. Después de mucho sufrimiento, Ramón ha vuelto y el jugador se muestra así de liberado: "Me acuerdo de mi familia, mi pareja y la afición. Siempre que me ha encontrado con aficionados en la calle, cara a cara me han dado ánimos y apoyo. Lo que he sentido hoy llevaba mucho tiempo sin sentirlo, estoy muy feliz y es un día que voy a recordar siempre"

Han sido 11 meses de sufrimientos, de altos y bajos. Una lesión en el cuádriceps que desde el principio se sabía que era grave, pero que nadie imaginaba que lo tuviera casi un año en el dique seco. Mejorías, recaídas, pero todo acabó ayer en La Rosaleda con su vuelta. Ramón entró con 0 a 1, y reconoce que se encontró bien: “Me he sentido mejor de lo que creía porque estaba siendo un partido complicado de ida y vuelta. Pensaba que participaba un poquito menos, ha salido bien y de aquí para arriba”.





MEJOR FICHAJE

Ahora habrá que ver como responde la pierna de Ramón. Mucho más fino y con la calidad intacta, el futbolista reconoce que ahora debe ir a más y ser importante para el equipo: "Lo normal es que pasen los entrenos y se acumule carga, poco a poco participar más. Ha sido un proceso largo, no te puedes exceder en ciertas cosas, hay que ir con pies de plomo. Si el míster lo ve oportuno, ojalá que sean más minutos. He terminado bien, un poco reventado".





Ramón está ahora feliz, solo piensa en fútbol y ayudar al equipo. Atrás quedan los 11 meses entrenando en la soledad del gimnasio y lejos del césped, ahora está liberado y con ganas de aportar al equipo: “Bastante bien. Ha sido mucho tiempo, bastante largo y complicado, con muchos altibajos. El volver a jugar en casa, delante de tu afición y con tu familia viéndote, para un malaguista no hay nada que te llene más”.

EL EQUIPO LO AGRADECE

El equipo agradece el regreso de un hombre cuya calidad está fuera de toda duda, pero al que las lesiones le han impedido alcanzar su mejor nivel. Pellicer celebra su vuelta y ya avanza lo que aportará al equipo: "Ha entrado en un contexto de partido complicado y nos ha dado esa pausa para colocarnos y empezar a atacar. Le ha costado entrar, pero a todos los balones que pasaban por él les daba sentido. Su vuelta es la mejor noticia, ha estado a buen nivel a pesar del resultado".

Ramón y su vuelta: “No hay cosa que llena más a uno que jugar en casa. Ha sido mucho tiempo con muchos altibajos, pero me sentí bien. Estuve mejor de lo que yo creía. Ha salido bien… y de aquí para arriba” pic.twitter.com/2KClJYmTR9 — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) March 31, 2024





También lo agradecen los compañeros, todos han sido testigos del calvario de Ramón. Roberto, subraya que el vestuario está feliz por su vuelta y que con su regreso el equipo será mejor: "Es un amigo, un hermano, llevo con él muchos años. Cuando lo vi saltar al campo nos hemos alegrado todos lo que estábamos en el estadio. Da otro juego al equipo, ha movido la fruta como se dice. Me alegro mucho por él y de aquí para arriba."





Quedan ocho jornadas, 24 puntos, y un casi seguro play off de ascenso. Ojalá ayer haya sido el punto de partido para Ramón y que las lesiones le respeten. Su calidad la agradecerá el Málaga y podría ser el puntal que falta para el ascenso a segunda división.