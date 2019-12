Darío Brizuela: "No podía dejar de pasar la oportunidad de jugar en Unicaja"

Darío Brizuela ya posa con la camiseta de Unicaja. En una operación relámpago que comenzó a gestarse el martes, el equipo malagueño ha dado un golpe encima de la mesa y ha sido capaz de sorprender a clubes de mayor presupuesto que el Unicaja. Brizuela, escolta de 1,88m y 25 años firma por Unicaja por lo que queda de temporada y tres más y ya ha completado su primera sesión de entrenamiento a las órdenes de Unicaja. El escolta donostiarra lucirá el dorsal 8 en su nueva camiseta y explica como se ha desarrollado la operación. "Ha sido todo muy rápido, en 24 horas o poco más. No me puedo creer que esté aquí en Málaga. Es uno de los mejors clubes de España y Europa. Yo me entero de todo el martes, me dan esta posibilidad y no me lo pienso. Ayer supe que esta mañana iba a estar aquí. Estoy muy ilusionado desde el primer momento", explica Brizuela.

El jugador que en verano llegó a un acuerdo con Valencia Basket y que finalmente fue abortado por que en el derecho de tanteo Movistar Estudiantes igualó la oferta reconoce que fue un verano largo para él y que en este momento sólo manejaba la oferta de Unicaja: "Este último verano fue muy largo, tenía 2 oportunidades impresionates (Valencia y Unicaja), elegí una oportunidad y no se dio. Sólo puedo estar agradecido. En este momento sólo ha surgido la oportunidad de Málaga. Es una oportunidad increíble", relato el ya ex jugador de Movistar Estudiantes.

El jugador ya podrá debutar este sábado ante el Herbalife Gran Canaria y también podría debutar en Eurocup ya que el plazo de inscripciones en la competición europea también está abierto.