Competición da traslado al Cádiz y LaLiga que el Málaga quiere aplazar el partido del sábado

El Comité de Competición de la RFEF recibió este miércoles de forma oficial la documentación del Málaga CF en la que le argumenta que no tiene el mínimo de jugadores necesarios (menos de 11) para enfrentarse al Cádiz este sábado a las 18 hors en el Carranza. El ente federativo dio traslado de forma urgente al Cádiz y a LaLiga para que estos aportaran y así a la mayor brevedad, Competición pueda dictaminar si aplzarlo o no.

El Málaga solicitó ya el martes a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el aplazamiento de su partido de la undécima jornada de LaLiga SmartBank, este sábado ante el Cádiz, al argumentar que sólo dispone de once jugadores profesionales por la marcha de los internacionales y otras bajas. Hoy el Málaga en el regreso al trabajo solo dispuso de nueve jugadores. Tiene lesionados a Boulahroud, Dani pacheco y Juankar, descartados para el partido. Lo que le dejaría en clara inferioridad.

El Málaga, que sólo pudo inscribir a diecisiete profesionales por sus problemas con el tope salarial, trasladó esa petición a la RFEF por escrito, según informaron fuentes del club, y le comunicó que tiene cinco bajas de jugadores internacionales, tras la marcha a última hora del delantero Lorenzo González a la selección sub-20 de Suiza.

El delantero hispanosuizo se ha unido así a otros cuatro internacionales del primer equipo llamados por sus selecciones: el guardameta marroquí Munir Mohand; el mediocentro albanés Keidi Bare (ficha del filial); y dos venezolanos, el centrocampista Juanpi Añor y el defensa Mikel Villanueva. Además, el centrocampista Adrián González será sancionado por su expulsión en el encuentro de la pasada jornada ante el Huesca (2-0).

La reglamentación recoge que solamente se puede convocar a seis jugadores no profesionales y que en el campo debe de haber simultáneamente un mínimo de siete con ficha profesional. El Málaga ya tuvo problemas por este motivo en el primer encuentro de LaLiga SmartBank frente al Racing (0-1), al inscribir en el acta a ocho jugadores no profesionales -sólo tuvo a cuatro en el campo de forma simultánea-, por lo que fue denunciado por alineación indebida, aunque el Comité de Competición no le dio el partido por perdido y sólo fue multado.