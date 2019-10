Competición decide que se juege este sábado el Málaga-Cádiz

El Málaga-Cádiz no será aplazado como consecuencia de las bajas de distintos jugadores del Málaga CF por convocatorias internacionales, baja médica o sanción federativa. Así se desprende de un comunicado oficial del Málaga y de la resolución que esta mañana envió a los clubs.

En la resolución de Competición, el Málaga no demostró que tenía menos de 11 jugadofres como bien indica la norma: “En contra de lo mantenido por el club, no se da en este caso el supuesto de hecho que permite la aplicación de este inciso, puesto que la plantilla no ha quedado reducida a menos de once jugadores”, dice la resolución final.

El Málaga CF solicitó a la RFEF la suspensión del partido de este sábado en La Rosaleda, ante el Cádiz CF, si bien el organismo federativo ha denegado la petición del Málaga al entender que no hay causa de fuerza mayor, así que el club malaguista tendrá que jugar con lo que tiene.

El equipo blanquiazul afrontará el próximo encuentro de LaLiga SmartBank con cuatro bajas de jugadores citados por sus selecciones nacionales: Munir, Juanpi, Mikel y Lorenzo. A su vez, no estarán disponibles Adrián (sanción federativa) ni varios futbolistas lesionados o con molestias físicas, cuya participación en dicho encuentro podría suponer un riesgo de lesión de mayor relevancia. Además, tampoco estarán disponibles varios de los jugadores con ficha del filial, pero que son habituales en la dinámica del primer equipo como Keidi Bare, Hicham, Hugo o los juveniles Ismael Casas y Ramón.

Por ello, en tiempo y forma acorde con la reglamentación vigente, el Málaga había solicitado a los organismos federativos pertinentes la suspensión del Málaga-Cádiz fechado para este sábado 12 de octubre, a las 18:00 horas, en el Estadio La Rosaleda.