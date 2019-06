Cifu: "Siempre he querido quedarme en Málaga jugase en primera o en segunda"

Miguel Ángel Garrido Cifuentes "Cifu" seguirá siendo jugador del Málaga C.F. El futblista granadino que finalizaba contrato el 30 de junio ha prorrogado su contrato con el equipo blanquiazul hasta 2022, es decir jugará tres temporadas más con la elástica blanquiazul. El futbolista habló en los micrófonos de Deportes COPE Málaga donde mostró su satisfacción por prorrogar su vinculación con el Málaga C.F.: "Por fin se hizo realidad. Estoy muy contento de que se cerrara todo. Pese a las cesiones y no contar oportunidades al principio mi ilusión siempre ha sido hacerme un hueco en este gran club. Es un sueño alargar mi vinculación con el Málaga".

Cifu siempre mostró su predisposición a seguir en el Málaga cada vez que se le preguntaba por su futuro y el hecho de no consegir el ascenso a primera división no ha sido ningún impedimento para alargar su estancia en Málaga: "Siempre he confiado en mi trabajo y he estado tranquilo. Había tiempo para llegar a un acuerdo y al final así ha sido. Siempre he querido quedarme en Málaga jugase en primera o en segunda. El hecho de no ascender nunca ha variado mi pensamiento de quedarme aquí. Quiero hacer carrera aquí es un reto después de 3 años complicados que se me han pasado muy rápido"

Los futbolistas han vivido días convulsos tras no lograr el ascenso a primera y poco a poco las aguas van volviendo a su cauce tras la montaña de emociones vividas: "Ahora estamos más tranquilos tras no ascender. Han sido días complicados porque estábamos convencidos de lograr el ascenso. Ha sido un palo duro pero esto no acaba aquí. No ascender ya me ha pasado en Girona y luego al año siguiente lo logramos. En mi experiencia en eliminatorias de ascenso ha sido un año no y otro sí, espero que el año que viene sea el del ascenso del Málaga".

A nivel individual y a pesar de la lesión que le tuvo casi un mes fuera ha sido una de las mejores temporadas para Cifu que ha disputado 24 partidos logrando dos goles, el mejor registros de su carrera: "Probablemente esta haya sido mi mejor temporada junto con la primera en Girona. La más rentable seguro porque ha sido la más goeladora".

Cifu será ahora una de las banderas del proyecto del segundo asalto a primera división y a pesar de la bajada de presupuesto que se espera eso no será obstáculo para hacer una plpantilla que aspire al ascenso como explica el lateral malaguista: "El Málaga es un club con entidad que va a hacer las cosas bien aunque el presupuesto sea menor. El dinero no lo es todo, mi primer año en Girona hicimos 82 puntos y nos quedamos a las puertas del ascenso y era de los más bajos de la categoría. Será un buen proyecto"

Lo que está claro para Cifu es que vivirá su verano más tranquilo desde que aterrizó en el Málaga ya que siempre en las pretemporadas ha tenido un pie fuera. En esta estará al fin como jugador de pleno derecho de la plantilla: "Va a ser mi pretemporada más tranquila porque en todas las anteriores siempre he tenido un pie fuera".