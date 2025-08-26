Chris Duarte alucina con la “fanaticada” de Unicaja

Y con Duarte se armó la gozadera. La “fanaticada” de Unicaja, como se conoce y se dice a los aficionados en Puerto Rico, República Dominicana y toda esa zona del Caribe, no faltaron a la cita del club verde en el Parque del Oeste. Con calor, de sol y de cariño, recibieron a Chris Duarte, que lucirá su mítico 27, los muchos y cientos de aficionados que se citaron para verle y adquirir su autógrafo o foto. Calculamos que cerca de un millar se dieron cita en la hora que duró el acto.

El alero dominicano fue presentado como jugador del Unicaja en las pistas de baloncesto del Parque del Oeste, en un evento especial en el que todos los aficionados estaban invitados, se congregaron cientos de personas, aficionados y simpatizantes. Duarte se atrevió con un 3x3 y se le vio activo. Sin duda, fue una oportunidad única para conocer al nuevo jugador verde, que desató pasiones entre los más pequeños, y que llega a Málaga tras disputar cuatro temporadas en la NBA y proclamarse recientemente campeón de la liga de Puerto Rico con Vaqueros de Bayamón.

Dentro de los desafíos que afronta Unicaja, uno de los más vitales será integrar a Chris Duarte a la filosofía malagueña. Por su dimensión y talento, un calibre que el equipo malagueño no había catado en este ciclo, será un verdadero reto para Ibon Navarro y el método que ha construido en Málaga.

COPE Málaga Duarte está recuperado de su problemas en la espalda.

El propio Duarte, tras posar con la nueva camiseta, que este año amplía ribetes dorados, apuntó ante los medios que, “He rechazado ofertas de NBA porque quiero vivir otras experiencias, eso la gente igual no lo entiende. El baloncesto es igual en todas partes. Estoy muy contento de estar aquí y de ver esta “fanaticada”. Al ver esto me dan más ganas de empezar”. Duarte ya conoce sitios de Málaga, “estoy muy a gusto con mi familia. Ya conozco la playa, los chiringuitos, el pescaíto. Estoy poco a poco”, apuntaba.

6000 ENTRADAS PARA EL TROFEO

De otro lado, ya queda poco para que el balón vuelva a botar en el Carpena. El próximo domingo 7 de septiembre a las 18:00 horas el Unicaja volverá a casa para medirse al Real Madrid, un auténtico partidazo entre dos rivales que en los últimos años se han enfrentado en varias ocasiones en la lucha por los títulos. En esta ocasión, será en el XIV Torneo Costa del Sol, una cita ya consolidada como una de las más importantes del baloncesto europeo en la pretemporada y para la que ya se han vendido 6.000 entradas. Este hecho habla del interés por este evento, que también servirá de carta de presentación para las caras nuevas del Unicaja 2025-26.