Chavarría en COPE Málaga: "Mi futuro ya se verá, ahora toca ganar partidos y salvarse"

Escucha aquí la entrevista con el delantero del Málaga, Pablo Chavarría, en la que repasa la actualidad del equipo malaguista, sus opciones de salvarse y su futuro en el Málaga, con el que cumple contrato al final de temporada.

Aquí sus frases más destacadas:

"Le dije a Manolo que no me quería ir del Málaga. Trabajé sin pedir nada y empecé la pretemporada apartado. No tuve vacaciones, tenía que ser fuerte de cabeza para superar esas barreras. Vamos a morir hasta el final. Pelear hasta donde se pueda"

“La lesión está olvidada. Me siento como antes. Pellicer me dijo que estuviera preparado que la oportunidad la tendría. Nadie me regaló nada. Tuve recaídas y lesiones, quería estar, me sentía con ganas de estar. No hay excusas. Pienso en rendir y ser útil”

“Hay mucha gente que nos dan por muertos y que no creen, pero no para el cuerpo técnico y los jugadores. Vamos a morir hasta el final. Hay que pelearla hasta el final, hasta que se pueda”

?? La pregunta clave a @PabloAChavarria: Penalti a favor en el minuto 93, partido empatado, quien lo tira, ¿Rubén Castro o tu?



?? “Yo cogería el balón, pero lo tira Rubén, él es el encargado. Yo lo tiraría, pero sería él el que lo tirase. Por algo es el máximo goleador” pic.twitter.com/ec3j2p30UM — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) April 11, 2023

“Los cuatro partidos de casa con nuestra gente no se pueden escapar, estamos bien, con confianza. Si sacamos los puntos que debemos, alguno que está fuera ahora puede caer, pero lo más importante es ganar el domingo, solo miramos en lo siguiente”

Sobre su futuro: “Soy sincero, lo principal es la salvación. Dar asistencias y marcar goles. No tengo la cabeza en otra cosa. Yo cumplo contrato el 30 de junio, sin opción. Me gustaría continuar claro, me siento bien aquí, pero ahora hay que salvarse”