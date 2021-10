Carlos Suárez habla por primera vez tras reaparecer de su lesión: "Me planteé muchas cosas con la lesión"

"No sé si el COVID afectó a mi recuperación, es cierto que algunos estudios dicen que retrasa los procesos de curación, pero no sé si a mí también me afectó ".





"Cuándo estás fuera te falta la tensión competitiva y se pasa muy mal. Sientes impotencia de no poder ayudar. Intenté forzar para poder ayudar, pero no pudo ser".





"En estos 8 meses han pasado muchas cosas en el club. Nosotros hemos estado tranquilos. Nos dieron que el cambio a BCL era bueno, no tuvimos tanto alarmismo como se podía transmitir "





"El año pasado cuando nos venía un mal parcial nos caíamos. Este años somos más sólidos. No era fácil ganar al equipo más físico como UCAM ni a Breogán. Ahora visitamos una cancha muy complicada como la de Manresa".





"El hecho de acabar contrato no me cambia nada. Mi único reto es disfrutar del baloncesto y alcanzar mi nivel de antes de la lesión. Si levanto la Copa de la BCL y no sigo me voy por la puerta grande (risas)"