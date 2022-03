Cameron Oliver ya impacta en Unicaja

Había muchas ganas de ver en acción a Cameron Oliver con la camiseta de Unicaja. Tras su llegada hace una semana a Málaga, los focos estuvieron puestos en él para contra UCAM de Murcia, sin embargo los pocos días de adaptación y una indisposición gástrica impidieron que Oliver estuviera poco más de un minuto en pista en su puesta en escena en ACB.

Sin embargo, tres días después, era de esperar que Ibón Navarro le concediera más minutos en la Basketball Champions League. No era un partido cualquiera, Unicaja se jugaba su pase al top 8 y el liderato del grupo y Cameron Oliver no defraudó. El ala pívot norteamericano salió a pista mediado el primer cuarto y desde el principio tuvo impacto en el partido. Un tapón nada más entrar, un triple y un mate por línea de fondo fue su tarjeta de visita en Europa.

The block and the ??????????-???????? ????#BasketballCL#RoadToBilbao I @UnicajaCBpic.twitter.com/cIqZFt5X3g