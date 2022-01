Buen viaje, querido Alfonso Queipo

El baloncesto malagueño está de luto. Alfonso Queipo de Llano falleció en la tarde del domingo a los 84 años. El padre del baloncesto malagueño llevaba ingresado unas semanas ingresado en el hospital a consecuencia de complicaciones derivadas por el COVID – 19. Su fallecimiento deja un hondo pesar no sólo en el mundo del baloncesto, sino también en el mundo de la cultura. Alfonso era un referente en el arte del flamenco y de los verdiales.

Hoy nos ha dejado Alfonso Queipo de Llano, uno de los padres del baloncesto en Málaga. Jamás le podremos estar lo suficientemente agradecidos por todo lo que hizo por nuestro deporte y por el Club. Un fuerte abrazo a familiares y amigos. DEP, Alfonso. pic.twitter.com/vdPV9zm0QZ — UnicajaCB (@unicajaCB) January 30, 2022

PIONERO DEL BALONCESTO

Alfonso Queipo de Llano lo fue todo en el baloncesto malagueño, a los 14 años agarró un balón de baloncesto, más que un balón como él recordaba unos baberos liados en cordeles que enencestaba en las canastas colocadas en las columnas del patio del Colegio de Los Agustinos, y entendió que ahí estaba su vida. Cuando este deporte era practicado por sólo unos pocos jugadores, Alfonso lo elevó a la referencia que es hoy en día entre los malagueños.

Gracias por tu amistad desde mis primeros dias en Malaga,por el tiempo pasado juntos con nuestras familias y amigos, por tus consejos y por tu ejemplo de como se ama a un deporte y a un equipo.

Descansa en paz,Alfonso. — Sergio Scariolo (@sergioscariolo) January 30, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Tras el bachillerato, Alfonso estudió en Madrid donde fue conociendo aún más el ambiente del baloncesto. A su regreso a Málaga fue pieza clave en la creación del ADEMAR Maristas junto al Hermano Lucidio. Ahí no sólo jugó al baloncesto, también hizo voleibol y en el Real Club Mediterráneo se convirtió en su capitán del equipo de remo. Pronto entendió que para que el baloncesto creciera tenía que pensar en grande y tener una mayor fuente de ingresos, de ahí salió la colaboración el C.D. Málaga que adoptó el baloncesto como una sección propia y les permitió hacer una pista en lo que hoy es el Anexo de la Rosaleda. Allí comenzó el impulso del baloncesto en Málaga, de la mano de Alfonso pronto el baloncesto fue creciendo y con escasos recursos económicos, y con unos viajes interminables a Cataluña, el C.D. Málaga se quedó a un paso de jugar en la entonces Primera Nacional, la máxima categoría del baloncesto español. Alfonso Queipo siempre recordaba un viaje a Extremadura en una furgoneta de pescado, donde los jugadores iban sentados en cajas. Con sólo 27 años, Alfonso se convirtió en directivo del C.D. Málaga y el delegado de la sección de baloncesto. Tuvo que pagar un peaje como era firmar las “letras” del fichaje de Fleitas, que para su tranquilidad fue traspasado al Real Madrid y no tuvo que poner ni una peseta.

Hoy hemos conocido el fallecimiento a los 84 años de edad de Alfonso Queipo de Llano, fundador de la acb y figura trascendental de nuestro baloncesto



La acb y todos sus clubes quieren enviar el pésame a todos sus seres queridos en este duro momento.https://t.co/X91HA490Hnpic.twitter.com/YYoanS3t2U — Liga Endesa (@ACBCOM) January 30, 2022





EL ANSIADO DESPEGUE A LA ÉLITE

Viendo que en el C.D. Málaga no podía crecer más, Alfonso decidió emprender en solitario un nuevo proyecto. Su sueño era que el baloncesto malagueño llegara a lo más alto y en las actuales condiciones ese sueño era imposible, así que había que empezar de nuevo. Con un grupo de jóvenes jugadores creó la sección de baloncesto del Centro de Deportes el Palo, él siempre le dijo a sus jugadores que “tenéis el talento para jugar en primera, lo que hace falta es dinero para que lo logréis” y con el tiempo lo consiguió. Poco a poco fue creciendo con el club paleño pero el salto no llegaba. A punto de arrojar la toalla, él era la persona que mantenía económicamente al club gastando unas enormes cantidades de dinero para la época, la intermediación de José María Martín Urbano fue vital para la llegada de la Caja de Ahorros de Ronda que incluyó el baloncesto dentro de la Sociedad Deportiva Caja de Ahorros de Ronda. Según el mismo contaba: “esa fue la verdadera fusión del baloncesto malagueño y no la posterior entre Unicaja y Maristas”.

Aún así, en la primera temporada ya con Caja Ronda, la mayor parte del presupuesto la aportó Alfonso Queipo y pronto llegó el deseado ascenso a la máxima categoría tras ganar en Vigo. Alfonso ya en labores de director deportivo, su garganta ya le jugó malas pasadas, conseguía lo que siempre anhelaba ver a un equipo malagueño compitiendo con los mejores.

Desde los despachos, junto al recordado Paco Moreno, siguió con su inestimable labor, aún con altibajos, el equipo en ese periodo descendió en dos ocasiones, lo mejor estaba por venir. Las temporadas 87/88 y 88/89 supuso otro hito para el baloncesto de Málaga, por primera vez un equipo malagueño jugaba competición europea, la Copa Korac, con el recordado equipo de los Arlauckas, Ricky Brown, Vecina, Ramiro y Blanco, dirigidos desde el banquillo por Mario Pesquera.

En 1992 dejó con la absorción de Unicaja de Mayoral Maristas y la creación del CB Málaga, hoy Unicaja, Alfonso salía de la dirección deportiva del nuevo club, donde ya nunca volvería. Durante todos estos años recibió múltiples reconocimientos como la insignia de la Federación Española de Baloncesto, la de la ACB y la de Unicaja, además del premio Raimundo Saporta o el Quijote de Plata. Alfonso fue un referente no sólo en Málaga, sino también a nivel nacional. Fue uno de los creadores de la Asociación Española de Entrenadores y uno de los socios fundadores de la A.C.B

Desde entonces ha disfrutado de su pasión como un aficionado más. En los últimos 20 años ha sido comentarista y tertuliano de COPE Málaga. Junto a él hemos narrado en la emisora los éxitos del Unicaja con la Copa del Rey, Liga ACB, clasificación para la Final Four de la Euroliga y en 2017 la consecución del título de la Eurocup. En este programa especial, con motivo de su 80 cumpleaños, Alfonso nos contaba de primera mano como fue su apasionante vida, tanto deportiva como personal durante 70 minutos deliciosos de radio.

Su fallecimiento deja un vacío enorme en la sociedad malagueña, en el mundo del baloncesto y entre los compañeros de COPE Málaga que lo tratamos en los últimos años. Su carácter alegre, su ilusión, su bondad y sus ganas de vivir siempre serán recordados por todos nosotros. Descasa en Paz, Alfonso, te lo has ganado a pulso, ojalá pudiéramos vivir una vida tan apasionante como la tuya, en el cielo seguirás divirtiéndote como tú solo sabes ¡ Buen viaje!