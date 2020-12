Eduardo García en COPE: "Si Gerun estuviera en el mercado estaría rifado en Europa"

No suele prodigarse muchos en entrevistas a los medios de comunicación, por eso es interesante siempre escuchar lo que piensa Eduardo García, presidente de Unicaja CB y que elija los micrófonos de COPE para expresar su opinión. El mandatario de Unicaja repasó durante cuarenta y ocho minutos la actualidad del club que preside y dejó reflexiones interesantes del momento que está viviendo el club.

POSIBILIDAD DE PÚBLICO

Eduardo García no rehuyó nunguna pregunta, para empezar habló de la posibilidad de que haya público en el Carpena se pueda dar pronto: "Ya se ha solicitado al Consejo Superior de Deportes, ojalá pronto pueda haber algo de público y se está haciendo lo posible para que el año próximo haya representación del público. Estamos viviendo un momento económico durísimo y va a pasar factura a muchos clubes".

El presidente del club malagueño dice que "estamos intentando solventar este duro momento con gestión. Esto no se ve ni se vende. Hemos hecho un buen equipo, la sección femenina y la cantera va bien. Trabajamos por no arrastrar un déficit y ser solventes".

INICIO COMPLICADO

Sobre el dubatativo inicio de temporada también se refirió García: "El inicio ha sido muy complicado por todo. La pandemia hizo mella, las lesiones también han afectado en la pretemporada. Ya se ha adquirido una cierta forma y de los últimos partidos se han ganado 11 y se han perdido 2. Tenemos una plantilla amplia, estamos disfrutando de un buen momento. No hay que lanzar las campanas al vuelo".

APOYO A GERUN

Sobre la debilidad del equipo, el juego interior, se ha referido Eduardo García y más concretamente al jugador más criticado, Gerun: "Tenemos una buena batería de jugadores interiores. Todo es mejorable, pero creo que tenemos buenos jugadores con una buena proyección y hay que darle su periodo de maduración. Ahí tenemos el caso de Rubén Guerrero que está en la selección. Si queremos que los jugadores crezcan hay que dejarles jugar".

El madantario también quiso cerrar filas entorno a Gerun:"Si Gerun estuviese en el mercado estaría rifado en Europa y en la misma liga española en equipo que están en la parte alta de la clasificación. Pero hay que darle su tiempo. Tiene una gran proyección como Guerrero y Nzosa. Hay que dejarlo que siga trabajando".

Ya estamos con el presidente de @unicajaCB Eduardo García: "Siempre se pueden hacer cambios...pero los presupuestos están para cumplirlos. Confiamos en todos los jugadores de la plantilla. Tenemos una buena batería en el juego interior y la mayoría con proyección". pic.twitter.com/OqVVfLaYm8 — Deportes Cope Málaga (@DeportesCopeMLG) December 3, 2020

AMBICIÓN

Eduardo García no cree que Unicaja se esté estancando y tiene claro que la distancia con Baskonia o Valencia no es tan grande: "No creo que deportivamente haya mucha distancia con estos equipos. Económicamente es obvio, el mundo profesional se mueve con dinero y presupuesto. Nosotros no nos podemos quejar de nuestra situación, pero es verdad que otros equipos ahora pueden apostar con más recursos económicos, Es cuestión de tiempo que podamos tener unos presupuestos mayores y poder optar a más cosas. Vamos con la misma ambición cada temporada".

CONFIANZA EN CASIMIRO

Sobre Casimiro también tuvo palabras de elogio: "Es un hombre de club y está muy implicado. Conoce la liga y es un gran profesional y por eso le damos las oportunidad de seguir con nosotros. No tenemos nada que objetar a su trabajo, siempre vela por los intereses del club y por eso hemos tenido motivos suficientes para renovarlo. No es una cuestión personal mía, es una decisión del Consejo de Administración".

ABONADOS

También se refirió al capítulo de los abonados y la polémica decisión de cobrar la entrada al Carpena en los partidos de Eurocup: "El club ha actuado como tenía que hacerlo con los abonados. Quiero agradecer su talante y simpatía al club. Siempre se valora más lo que se paga. Pusimos precios simbólicos para el público en los partidos de Eurocup. Con la recaudación de esos tres partidos no se cubrieron ni los gastos para abrir el Carpena".

DIFÍCIL MEJORAR LA PLANTILLA

Eduardo García también se refirió a la posibilidad de que el club pudiera acudir al mercado para mejorar la plantilla como ya hiciera la temporada pasada: "Quiero ser honesto. La situación actual no invita a hacer dispendios. Tenemos un buen equipo armado, es mejorable, seguro. Pero hay que ser prudentes y no hacer locuras que luego nos puede traer un dolor de barriga", explico el presidente de Unicaja.

También te puede interesar:

0-2 Este Málaga cotiza alto

Andalucía ya está preparada para ser capital europea del deporte 2021

Jaime Fernández estará de baja entre tres y cuatro semanas​