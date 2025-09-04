Brasanac presentado por sorpresa en el Málaga

Era la principal opción que manejaba el Málaga para reforzar el centro del campo tras la baja de Luismi Sánchez. Las negociaciones avanzaban, pero el club no hacía oficial la llegada de Darko Brasanac. Finalmente, no ha hecho falta. Brasanac se ha presentado directamente en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. Justo ahí, acompañado del director deportivo, Loren Juarros, el Málaga C.F. ha oficializado la llegada del mediocentro serbio.

Málaga C.F. Brasanac en las oficinas de La Rosaleda

Brasanac ficha por una temporada con opción a otra. Se trata de un jugador que puede jugar en el centro del campo con distintos roles y que tiene una amplia trayectoria. Internacional serbio ha jugado 211 partidos en la primera división española, la última temporada en el Leganés, sin ir más lejos jugó 30 partidos, anotando un gol y dando dos asistencias. Previamente, al Leganés, pasó por el Betis, Alavés y Osasuna

séptimo fichaje

Brasanac llega al Málaga tras la lesión de Luismi y la negativa de Unai Vencedor, que era el elegido para reforzar el centro del campo. Loren Juarros explica que siempre fue una alternativa: "Queremos agradecer la predisposición para venir con nosotros. Sabemos de tu ilusión por estar aquí y que nos vas a dar lo que esperamos de ti. Siempre fue una alternativa y tras caerse la opción de Unai Vencedor nos parecía el mejor candidato. Ha sido una operación rápida".

Málaga C.F. Brasanac con la bufanda del Málaga

Por su parte, el jugador, que ha reconocido que nunca había llegado al último día de mercado sin tener equipo, se muestra encantado de recalar en el Málaga: "Quiero agradecer al Málaga, a Loren y al cuerpo técnico por apostar por mí. Espero conseguir los objetivos todos juntos. Antes de tomar una decisión tienes que valorar muchas cosas, tanto en lo deportivo como en lo familiar, y aquí encontré lo que buscaba. El Málaga es un club de Primera, con una gran afición y un estadio espectacular; esos detalles hacen más fácil dar el paso. Estoy muy contento de estar aquí."

a disposición de pellicer

El jugador serbio ha estado entrenando en pretemporada en solitario y dice sentirse bien, aunque reconoce que no es lo mismo entrenar de manera grupal: "Me siento muy bien. Me he preparado lo mejor posible, hice mi propia pretemporada y estoy contento con cómo estoy. Físicamente, me encuentro muy bien y con confianza. Ahora toca seguir trabajando y estar listo para ayudar al equipo"

Málaga C.F. Brasanac en el césped de La Rosaleda

Brasanac no es un jugador del perfil de Luismi Sánchez, aunque puede jugar en esa demarcación, el jugador asegura que está a gusto en cualquier posición del centro del campo y que casi nunca ha jugado de central: "Me siento cómodo de ‘6’, de ‘8’, de ‘10’ también. Estoy cómodo en diferentes roles y con lo que el míster me pida. Depende del tipo de partido, si hay más transiciones, si tenemos que atacar.”

Darko Brasanac llevará el dorsal 5, el que deja libre el lesionado Álex Pastor, al que el club le ofrecerá la renovación. Con Brasanac son siete los fichajes que ha realizado el Málaga: Joaquín, Dotor, Niño, Eneko Jauregi, Montero, Dorrio y el reseñado Brasanac.