BlueBay emite un comunicado en el que carga contra Al Thani de no dar "un paso atrás"

Otro paso más en la jugada de ajedrez en el que se está convirtiendo el Málaga. Blue Bay, que mantiene un litigio con Al Thani ha emitido un comunicado tras su reunión de urgencia con Francisco de la Torre en al noche del pasado martes. El comunicado por extensión y completo es el siguiente:

"En la noche del día de ayer, Jamal Satli Iglesias, Presidente de BlueBay Hoteles, Gonzalo Hervás, Director General de Inversiones, y José Carlos Aguilera, abogado, mantuvieron una nueva reunión con el Alcalde la Málaga, Francisco de la Torre, en la que le dieron cuenta de las gestiones realizadas con el inversor catarí, la denominada “tercera vía”, en orden al desarrollo de un proyecto para el MALAGA CLUB DE FUTBOL SAD (MCF) que permitiera superar la grave situación por la que atraviesa el club, alternativa ésta que, como es sabido, ha venido siendo impulsada y avalada por las instituciones, Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía, que inicialmente la valoraron y consideraron como una oportunidad histórica.

Desde el primer momento se nos presentó esta “tercera vía” como una alternativa con posibilidad real de llegar a un acuerdo con Al Thani, solvencia financiera y capacidad de inversión, además de con experiencia en el mundo del futbol.

Pues bien, BlueBay ha cumplido con diligencia y lealtad los compromisitos asumidos con el Sr. Alcalde y la Junta de Andalucía y actuado en interés de Málaga y del MALAGA CLUB DE FUTBOL SAD y tras la interlocución mantenida con el inversor catarí (tercera vía), ha de comunicar a la opinión pública que esta iniciativa no ha dado los frutos esperados ya que el inversor catarí no ha logrado alcanzar acuerdo alguno con el señor Al Thani.

La postura y total inacción del Sr. Al Thani, participe mayoritario (51%) de NAS SPAIN S.L., sociedad propietaria del 97% de las acciones del MALAGA CLUB DE FUTBOL SAD, está arrastrando al club a una situación crítica, que nos preocupa y que lamentamos profundamente. El Sr. Al Thani ni hace ni deja hacer.

Queremos destacar el interés que se está poniendo y el trabajo que se está realizando desde las instituciones, en especial el alcalde de Málaga, en la búsqueda de una solución del problema y que, no obstante el fracaso de la “tercera vía”, han actuado de buena fe. Un interés al que BlueBay se ha sumado en todo momento, con la firme convicción de buscar siempre lo mejor para el club, la afición y la ciudad de Málaga.

BlueBay, junto a las instituciones, seguirá siendo parte activa en la búsqueda de la solución del problema y siempre mantendremos una actitud, positiva y dialogante; nos reafirmamos en que nuestro interés nunca ha sido vender sus acciones del MCF ya que siempre hemos tenido un proyecto de futuro para el club, aunque no dudaremos ni un segundo en poner los intereses del club y la ciudad por encima de nuestros legítimos intereses empresariales como grupo hotelero. BlueBay Hoteles es la octava compañía hotelera española por presencia internacional y undécimo mayor grupo por número de habitaciones, lo que demuestra nuestra solvencia financiera y capacidad de gestión.

Por último, BlueBay Hoteles quiere hacer un sincero llamamiento al señor Al Thani a fin de que, como hiciera en el pasado, haga en estos momentos algo muy importante para el futuro del MCF: dar un paso atrás".

Ramón Calderón entra en escena

De otro lado el abogado y expresidente del Real Madrid, Ramón Calderón admitió que ha estado hablando con Richard Shaeen en Málaga. En una entrevista con Sportyou, el exmandatario blanco dijo que, “yo no seré presidente del Málaga. No quiero volver al fútbol. Estoy simplemente asesorando y aportando mi granito de arena para intentar ayudar a un club y a una ciudad, a los que tengo mucho cariño. Yo ya viví en el mejor equipo del mundo lo que significa ser presidente”, señaló Calderón en una entrevista con Sportyou.

Calderón apuntó además que, “ni lo he pensado, ni me lo han propuesto. Hombre, si me contratan como empleado del Málaga y en su representación, iría, pero no me imagino siendo rival del Real Madrid”, comentó. Se da el caso que es asesor de la familia Real catarí, el mismo grupo que ya presentó los avales a la Autoridad Portuaria para la construcción del mega hotel en el dique de Levante.