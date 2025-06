Antoñito Cordero ficha por el Newcastle: "Me gustan los retos complicados, es un paso grande"

Se dice que el rumor es la antesala de la noticia y en el caso de Antoñito Cordero, ese dicho se ha cumplido a la perfección. El "Héroe de Tarragona" ya es nuevo jugador del Newcastle United, club de la Premier League inglesa, con el que firma por cinco temporadas.

Desde el cierre del pasado mercado invernal, era un secreto, a voces, que el futbolista jugará para las "Urracas" como se conoce al Newcastle United. De hecho, el futbolista conocía de primera mano los planes que el equipo inglés tiene para él. Antoñito Cordero no se incorporará inmediatamente al Newcastle, sino que la primera de sus temporadas la jugará en calidad de cedido en un equipo de una liga menor, pero que juegue en competición europea. En ese sentido podría ser un club de Bélgica o Países Bajos, que suelen estar en este tipo de contextos con clubes de la Premier.

El extremo jerezano ya conoce de primera mano las instalaciones del Newcastle United, club que jugará la próxima temporada de nuevo la Champions, y que ha quedado en quinto lugar en la Premier League.

Cordero también ha pronunciado sus primeras palabras como jugador del equipo blanquinegro: "Es un verdadero honor estar aquí, un verdadero placer. Soy una persona a la que le gusta aspirar a lo más alto. ¿Por qué no venir a uno de los mejores lugares del mundo para hacerlo? Es un gran paso, y esa es una de las razones por las que estoy aquí. Estoy feliz de haberlo hecho y tengo muchas ganas de empezar ya", decía el autor del gol del ascenso del Málaga en Tarragona.

El director deportivo del Newcastle, Paul Mitchell, destacó la figura de Cordero: "Antonio es un talento apasionante. Estamos encantados de traerlo al Newcastle United, dado el interés que despierta en España y en toda Europa. Tiene mucho potencial, y la siguiente fase de su desarrollo será que el club opte por un préstamo que le suponga un reto y aproveche su experiencia".

Antoñito Cordero quedará para siempre en la historia del Málaga por su gol en el Nou Estadi de Tarragona que devolvió al Málaga al fútbol profesional. Cordero ha disputado esta temporada 39 partidos logrando 6 goles y dando y 7 asistencias. Desde su irrupción en el primer equipo malaguista, el director deportivo, Loren Juarros, intentó prolongar su continuidad, pero sin éxito en unas negociaciones largas, pero infructuosas: "Con Cordero y sus agentes he tenido largas conversaciones. El desenlace final ha sido hace poco con una llamada de sus agentes. Puede que me hayan engañado, es la primera que he negociado con ellos, pero creo que son gente honesta. Hemos solucionado muchas de las dudas que ellos tenían. Hemos estado muy cerca, pero ellos han decidido romper la negociación. La última opción que estuvimos manejando, el club la desechó. Era como decir que he renovado a Cordero, pero lo ponía como un caramelo en la puerta del colegio, era hacer un paripé", decía Loren en su encuentro con los medios.

Se acaba de esta manera la historia de Antoñito Cordero, talento al que el Málaga le dio la oportunidad de triunfar y que se marcha sin dejar un euro en las arcas malaguistas. El jugador, antes de incorporarse a su nuevo destino, jugará con España el europeo sub 19 junto al malaguista Izan Merino.