Alberto Díaz amenaza el récord de Berni Rodríguez: "He intentado boicotear su renovación"

Alberto Díaz seguirá haciendo historia con Unicaja. El actual capitán de Unicaja puede seguir escribiendo su historia con el club malagueño y de paso, batir records del club. Todo el mundo se hace a la idea que la tercera camiseta que acompañará en el techo del Carpena a las Berni Rodríguez y la de Carlos Cabezas, será el 9 de Alberto Díaz. Pero hay un record que, después de renovar, puede estar a su alcance: La de convertirse en el jugador en vestir más veces la camiseta de Unicaja.

Alberto Díaz es actualmente, con 403 partidos, el cuarto jugador que más veces ha vestido la camiseta de Unicaja. Justo por delante tiene a Carlos Suárez con 437 partidos, a Carlos Cabezas con 505 y a Berni Rodríguez con 683. Todo hace indicar que tanto a Suárez como a Cabezas los va a superar, y que para llegar a Berni Rodríguez aún tendrá que sudar.

BERNI RODRÍGUEZ LÍDER

Para llegar a esa cifra tiene que jugar 280 partidos, es decir, en las 5 temporadas que aún tiene por delante, debería jugar una media de 56 partidos por temporada. La temporada que más partidos ha disputado fue en la temporada 2017/2018 con 68 partidos. La temporada pasada no pudo pasar de 50: "Es muy complicado superar a Berni. Esta mañana he recibido un mensaje de Berni, él ha jugado más partidos de temporada regular por la Euroliga. No lo tengo en mente. Eso queda como pique interno, algo secundario",decía Alberto Díaz.

Berni Rodríguez militó en el primer equipo de Unicaja durante 13 temporadas y ahora ve amenzado su récord que parecía inalcanzable, el eterno capitán bromeaba sobre esa amenza en Deportes COPE Málaga: "He hecho todo lo posible para parar esta renovación", decía entre risas: "Va a estar la cosa ahí, ahí. Es factible. Me gustaría que me superara Alberto" decía Berni

Lo que tiene claro Berni Rodríguez es que la camiseta de Alberto Díaz será retirada: "Carlos Cabezas y yo le estamos esperando en el techo del Carpena. Es una alegría. Alberto representa algo más que los números. Es complicado jugar tantos años en tu club. Risacher me decía que jugar en tu casa valía por dos "

El Top 10 de jugadores que más veces han vestido la camiseta de Unicaja queda así, ahora habrá que ver si Alberto Díaz es capaz en este tiempo de superar a Berni o si por el contrario, deberá buscar una nueva renovación:

TOP 10

1 Berni Rodríguez 683

2 Carlos Cabezas 505

3 Carlos Suárez 437

4 Alberto Díaz 403

5 Fran Vázquez 342

6 Gaby Ruiz 315

7 Carlos Jiménez 288

8 Kenny Miller 280

9 Adam Waczy?ski 273

10 Nacho Rodríguez 258