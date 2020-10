(Audio) Manolo Gaspar: "Mención especial al administrador, que tiene unos huevos muy grandes"

Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga ha repasado el mercado de verano, especial y raro por la pandemia del coronavirus. Y es que el Málaga hizo 32 operaciones. Gaspar las explicó de esta manera: Han contratado en el mercado de fichajes a catorce jugadores para su ya tercera temporada en LaLiga SmartBank y, tras haber aplicado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ha cerrado su plantilla con veinticuatro futbolistas tras la llegada a última hora del extremo malagueño Joaquín Muñoz, cedido por el Huesca.

.@manologaspar20 “Mención especial a José María... porque tiene unos HUEVOS muy grandes. Trabajar así, es fácil” #97.1FM �� pic.twitter.com/tN7F38C41A — Deportes Cope Málaga (@DeportesCopeMLG) October 7, 2020

Manolo Gaspar recordó la delicada situación económica del club malagueño que llevó al administrador judicial, José María Muñoz, a presentar un ERE que afectó a ocho jugadores profesionales y a adecuar los emolumentos de su plantilla al tope salarial marcado por LaLiga, con sólo dieciocho fichas profesionales.

14 FICHAJES

Los porteros Dani Barrio y Juan Soriano; los defensas Alberto Escassi, Iván Calero, Josua Mejías y José Matos; los medios Yanis Rahmani, Jozabed Sánchez, Cristian Rodríguez y Jairo Samperio; y los delanteros Joaquín Muñoz, Orlando Sá, Pablo Chavarría y Caye Quintana son las novedades del Málaga respecto a la pasada campaña, además de la renovación del pivote Luis Muñoz. Con ello, el Málaga cuenta con dieciocho fichas profesionales y otros diez jugadores con licencia de su filial: Issa Fomba, Julio Martínez, Juan Cruz, David Larrubia, Hicham Boussefiane, Ramón Enríquez, Cristo Romero, Álex Benítez, Ismael Casas y Gonzalo Crettaz.

16 BAJAS

Han causado baja dieciséis jugadores: el meta Munir Mohand; los defensas Diego González, Luis Hernández, Juan Carlos Pérez, Miguel Ángel Cifuentes 'Cifu', Iván Rodríguez y Mikel Villanueva; y los centrocampistas Esteban Rolón, Emanuel Cecchini, Adrián González, Renato Santos, Badr Boulahroud, Dani Pacheco, Juanpi Añor y Keidi Bare.

"El #MálagaCF es un gran club, está teniendo una gestión limpia y una reestructuración tremenda"



�� @manologaspar20pic.twitter.com/19dVbgbsVB — Málaga CF (@MalagaCF) October 7, 2020

CONTENTO CON EL TRABAJO

Manolo Gaspar comentó que, "Mención especial a la gente del ERE, todos los trabajadores que lo han dado todo hasta el último día, la gente que se ha aplicado reducciones salariales de manera voluntaria para sacar esto adelante. Los tiempos han sido complicados, mucha dificultad porque para la viabilidad del club era importante tomar ese tipo de medidas, hemos hecho un trabajo quirúrgico, los tiempos eran milimétricos. Estamos contentos, no ha sido fácil. No teníamos músculo financiero para hacer un equipo entero y la imagen estaba muy dañada. Era muy difícil convencer. Se ha convencido porque tenemos una línea muy marcada y determinada, íbamos a pecho descubierto en las negociaciones porque no teníamos armas", dijo.

Además, el director deportivo paleño comentó que, "el Covid nos ha igualado a los otros equipos", espetó en un principio y luego lo desarrolló algo más. Antes siguió la combinación de agradecimientos y confesión de realidades: "Los jugadores han querido venir. Tenían ofertas superiores a las nuestras. Creo que hay un equipo compensado y con muchas alternativas. Agradecer a Pelli y su equipo porque la pretemporada ha sido bastante complicada por el tema de AFE, jugadores que iban fuera, los que entraban, no era el ambiente más favorable para trabajar. Ha sabido navegar ahí, la persona perfecta para llevar esto adelante", apuntó.

32 OPERACIONES

Además, el director deportivo malaguista recalcó que, "han sido 14 fichajes, siete renovaciones, cuatro ventas, una cesión, seis salidas con sus negociaciones y los ocho jugadores que han salido en el ERE, que esos nos los cuento como operaciones, han salido por procedimiento. Tenemos una media de edad de 26 años, creo que es buena, con mezcla de jugadores jóvenes y veteranos, gente que conoce la categoría, que habla el mismo idioma y que captan el mensaje a la primera. Muchos de los que han venido saben lo que es jugar para un club como el Málaga y para mí era importante este perfil de jugadores en una plantilla tan corta. Es el resumen de hacer una plantilla con un coste inicial de 2,1 y 2,2 al final, con la operación de Tete pudimos ajustar un poco. Es el resumen de lo hecho desde que terminó la temporada hasta ahora. Cuando terminó no había un escenario claro. José María me pidió que, después de mantener la categoría, que trabaje en tres escenarios muy diferentes. Era difícil pero veníamos con un trabajo en La Cueva de bastante tiempo, con muchos jugadores y pudimos meter en el póster de plantilla la base del equipo y meternos por todos los rincones para tener las 18 fichas que nos permitían. Creo que lo hemos conseguido, estoy muy contento, hay un ambiente muy bueno en el equipo y tenemos mimbres para poder trabajar".