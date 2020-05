Adrián en COPE Málaga: "El administrador lo ha manejado bien y a nivel deportivo quiere tener tranquilidad"

El capitán del Málaga, el mediocampista madrileño Adrián González concedió una entrevista en Deportes COPE Málaga en el que analizó los temas de actualidad del equipo malaguista.

El mediocampista entiende sobre la vuelta de La Liga que, “en el deporte profesional siempre hay riesgo. No estamos con miedo. Si somos estrictos con el protocolo que nos marcan. Desde La Liga nos han felicitado. Por ahora todo va bien y en orden. Entrando en una fase de grupo ya muy esperada por todos”, subrayaba.

Sobre las opciones que tiene el propio Málaga una vez se pueda reanudar la competición, el malaguista comentaba que, “me gusta mirar adelante siempre. No descartamos nada. Empezamos todos de cero en esta nueva temporada que empieza. Mirar más que la permanencia”, dijo.

AMPLIAR FICHAS FILIAL

Se da el caso que el Málaga tiene 18 fichas profesionales y solo podría alinear siete del primer equipo, cuando solo harían falta cuatro del filial. El propio Adrián desvelaba que, “le pedí a LaLiga y AFE que habría que ampliar en esta nueva fase una o dos fichas de filial. Se debe ver como una gran oportunidad para la gente de cantera y para esos jugadores, eso loes sería vital. No lo digo como ventajista por nosotros, es que hablando con otros capitanes, resulta que ellos apoyan esta iniciativa”, apunta.

Luchar con firmeza, es la única opción. �� pic.twitter.com/S4lgm7Tdnb — Málaga CF (@MalagaCF) May 19, 2020

SobreAFE, y siendo capitán de uno de los 42 equipos profesionales, el madrileño señaló que, “mi opinión es que creo que las cosas hay que intentar hacerlas bien. Si alguien quiere presentarse a la presidencia de AFE, hay intentar hacerlo de la mejor forma posible, no mandando mensajes o hablando con jugadores y saltándose a los propios capitanes o intentado hacerte ver que alguien infringe la ley con una carta o una foto, que tampoco es que sea una prueba que sea buena. Hasta que un juez no diga lo contrario, no podemos acusar a estas personas. Se han manifestado algunos jugadores que parece que estaban en contra de AFE han puesto en boca de muchos capitanes que apoyábamos una revolución en contra de los actuales dirigentes de AFE y para nada ha sido así, para nada”, lamentó.

ERE A TRABAJADORES

Adrián sobre el ERE en el club malaguista iniciado de forma forzosa por el administrador, dada la precaria situación económica de la entidad de cara a futuro, el capitán respondía que, “era esperada, pero es doloroso. Seguro que esto se debió hacer antes, de forma gradual, pero no así tan drástico. Se lo ha encontrado el administrador. Él lo ha manejado bien y a nivel deportivo quiere tener tranquilidad. Nos trasmite seguridad en las conversaciones con nosotros”, apuntó.

Y por último, entre otros temas de interés, Adrián habló de su futuro, el cual está ligado al Málaga: “Me queda este año y uno más por partidos. Me gustaría seguir. Me siento identificado. Estoy a gusto en Málaga y mi familia. Todo lo que no sea seguir sería una sorpresa”, señaló.