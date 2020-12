(0-4) El Málaga al fin le da sorbo dulce a la Copa

Han tenido que pasar cinco temporadas para que el Málaga se de una alegría en la Copa. En un duelo práctico y donde los de Pellicer tuvieron esa "mirada del tigre" que tanto hizo hincapié Pellicer en la previa para doblegar al débil Coruxo, que apenas inquietó la portería de Dani Barrio. La goleada en O Vao por 0-4 no hace más que confirmar el chute de moral que supone estar en el bombo del viernes y además hacer tras dos derrotas en liga.

El Málaga se adelantó en el marcador con un buen centro de falta desde la derecha de Cristian que remató bien Orlando Sa en el área pequeña. En el segundo tiempo el Málaga, cuando mejor estaba el Coruxo hizo el segundo obra del canterano Juan Cruz, quien define muy bien ante el meta Amigo tras fallar el central Andriu. Ya con el partido cerrado, Rahmani a pase de Juan Cruz define ante el portero gallego haciendo el tercero. En el descuento, Caye Quintana con la derecha y de tiro raso acabó con el partido y dando el pase de ronda copera al Málaga en un partido en el que acabaron con molestias Hicham y Matos.

RUEDA DE PRENSA

Justo al acabar el partido la valoración de Sergio Pellicer no era otra si no la de confirmar su alegría por pasar de ronda y hacerlo de la forma que lo hizo, "estoy orgulloso del grupo porque han puesto la misma actitud y predisposición que el rival. Al ser nosotros de superior categoría, la calidad aparece y es el mejor escenario porque con los problemas que estamos teniendo es lo mejor. Hace tiempo que no pasábamos una eliminatoria y estoy contento por ello”, dijo en las instalaciones de O Vao.

Final en O Vao... @CoruxoFCoficial 0 @MalagaCF 4

Mucha suerte al Málaga y buen viaje de regreso pic.twitter.com/WZi7UAIB8A — Coruxo FC (@CoruxoFCoficial) December 16, 2020

Pellicer además se refirió a como estaba el campo, "lo dije en la previa, si alguien esperaba un partido de toque y bonito, era complicado. Nos hemos ajustados y por eso tiene tanto mérito. Se levantaba el césped y perdía velocidad el balón. Era difícil para ambos equipos. Se tiene que saber jugar en todos los campos. Les deseo todo lo mejor al entrenador y Coruxo”, apuntó.

De otro lado, el Málaga informó tras el encuentro que Hicham y Matos padecen una lesión muscular en sus respectivos isquiotibiales izquierdos. Los dos jugadores quedan pendiente de evolución. Serán baja ante el Logroñés en el último partido de este 2020.

�� Once del Málaga en Vigo ante el Coruxo: Dani Barrio; Benítez, Lombán, Escassi, Matos, Benkhemassa, Quintana, Cristian, Jairo, Hicham y Orlando Sa. Así está el césped en Do Vao #97.1FM pic.twitter.com/VItYRBxRpx — Deportes Cope Málaga (@DeportesCopeMLG) December 16, 2020

FICHA TÉCNICA

(0) Coruxo FC: Amigo; Antón (J. Vila, 82′), Pablo Crespo, Andriu, Manu; Jacobo Trigo, Martín Fuentes, Aitor Aspas (P. Vázquez, 82′), Mateo Míguez (Álex Valiño, 70′); Rivera (Jairo Cárcaba, 70′), Silva (Álex Ares, 70′)

(4) Málaga CF: Dani Barrio; Benítez, Lombán, Escassi, Matos; Quintana (Mejías, 78′), Benkhemassa, Cristian (Yanis Rahmani, 63′); Hicham (Juan Cruz, 35′), Jairo (Caye Quintana, 63′), Orlando Sá (Julio, 78′)

Goles: 0-1 (Orlando Sá, 17′); 0-2 (Juan Cruz, 66′); 0-3 (Yanis Rahmani, 76′); 0-4 (Caye Quintana, 90+2′)

Árbitro: Jon Ander González Esteban, del colegio vasco, amonestó al local Vázquez.

Incidencias: Partido jugado a las 15:15 de la tarde al no haber luz artificial en el campo de fútbol. 350 prsonas accedieron al encuentro que acabó con un césped muy levantado.