(0-1) El peor Málaga aparece en el peor momento

Pues una derrota muy justa del Málaga que cae ante un Fuenlabrada muy superior e incluso le pudo hacer tres más. Muy mal hoy el Málaga. Ni un tiro a portería. Mal asunto. Hoy no fue el día que incluso fallaron balones y entregas fáciles. Es el partido tonto que te sale. Y es que el Málaga se podía tirar hasta mañana jugando y no solo, no marcaba, si no que se equivocaba una y otra vez.

Fue ese partido en el que nada te sale y el rival te somete demasiado. Quizá esta derrota en casa despierta a los malaguistas que intentaban pelear por esa sexta plaza. Ahora les queda a ocho puntos, el Sporting. El Málaga se mantiene momentáneamente noveno, a siete puntos de la zona de playoff, donde se asienta en la sexta plaza un Rayo Vallecano que disputará mañana su partido ante el Albacete. Por su parte, el Fuenla da carpetazo, no matemático pero sí virtual, a la zona de descenso, sobre la cual tiene nueve puntos de diferencia a falta de seis jornadas.

En el comienzo ya se notaba. Y es que una mano de Caye Quintana que llegaba después de un rebote se convirtió en penalti favorable a los madrileños. Nteka engañó a Dani Barrio y transformó la pena máxima. Un varapalo tempranero, en el minuto 10 de partido, que obligaba a los de Pellicer a cambiar el guion predefinido. Luego el meta malaguista le sacaría tres goles cantados a Mula, en dos ocasiones y Borja Garcés.

SEGUNDO TIEMPO IGUAL

Pellicer se dio cuenta que debía cambiar el ataque y metió a Jairo y sacó a Scépovic, pero no le salía nada a nadie y el gol de Nteka lo administró siempre mejor el Fuenlabrada.

Pellicer sobre la derrota: “La acción del gol nos ha desesperado. Cuando el rival te es muy superior solo queda felicitarlo. Estuvimos en el partido gracias a Dani Barrio. Ha sido un premio para nosotros irnos al descanso con 0-1, es así, no poner paños calientes” #97.1FM — Deportes Cope Málaga (@DeportesCopeMLG) April 24, 2021

Incluso al borde del final del encuentro, en el minuto 84, Kante perdonó el 0-2, retando a Dani Barrio tras conseguir el balón desde un saque de banda. Los de Pellicer buscaron un sprint final a la desesperada, pero el Fuenlabrada mantenía todas las de ganar y no les importó cometer faltas para frenar a los blanquiazules. Derrota muy justa de un Málaga que ha llegada a esta parte de la competición muy justo en el plano físico y mental.

