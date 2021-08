La Policía Local de Jaén recupera un ejemplar de búho real herido en un ala

La Policía Local se ha hecho cargo de un búho real, que es una especie protegida, tras localizarlo vecinos de la capital, en las inmediaciones de una vivienda de campo, con una herida en un ala. Los agentes intervinientes trasladaron al ave hasta las dependencias de la Jefatura del Cuerpo, donde quedó custodiado hasta su traslado al Centro de Recuperación de Especies Animales (CREA). Esta labor con animales no es extraña por parte de los agentes, que suelen hacerse cargo de otras especies protegidas, como ejemplares de pájaro carpinterio, serpientes, mochuelos o cernícalos, por citar algunos ejemplos recientes, e, incluso, cabras u hurones. Del mismo modo, los agentes recuperan perros y gatos, casi a diario, que, en primera instancia, se trasladan al Centro de Protección Animal Municipal, una vez que se constata que no es posible contactar con el propietario. Del mismo modo, si los policías locales comprueban que el animal no está en perfecto estado y sus dueños han descuidado cuestiones, como el cumplimiento del calendario de vacunación, se levanta acta de infracción, y, en casos de mayor gravedad, se da traslado a la Fiscalía, ante los indicios de delitos de maltrato animal.

Este tipo de intervenciones también se han dado con otros animales, como caballos, que pastan fuera del lugar que tienen destinado a ello, es decir, más allá de los límites de los terrenos de sus propietarios. Los ruidos y las situaciones de insalubridad que pueden generar otros animales también motivan servicios de la Policía Local que anima, a que en estos casos, los vecinos y vecinas que sufran estas situaciones, hagan llegar un escrito al Ayuntamiento, a través del Registro General, para que den traslado tanto a la Policía Local, como al área de Sanidad y los servicios veterinarios del Ayuntamiento.