Nicolás Ruíz: "La UJA y su rector tienen que ejercer un liderazgo valiente, aunque incomode"

En su biografía Nicolás Ruíz señala que nació en Linares en el año 1967. Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid en 1993 y Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Alcalá en 2000. Tras dos años de desempeño profesional en la empresa privada, en 1993 ingresó en la Universidad de Jaén, institución donde he desarrollado toda mi carrera profesional universitaria (29 años). Soy Catedrático de Universidad en el área de Teoría de la Señal y Comunicaciones desde 2010. He impartido docencia en Ingeniería de Telecomunicación (Grado y Máster), así como en el Máster Oficial en Ingeniería del Transporte Terrestre y Logística por la Universidad de Jaén. Así mismo, he participado en diversos Programas de Doctorado, habiendo dirigido 8 tesis doctorales.









¿Por qué quiere ser Rector de la UJA? y ¿para qué quiere serlo?

La respuesta a la primera (¿por qué quiero ser Rector de la UJA?) surge de un conjunto de motivaciones personales y profesionales, que desde luego incluyen la ilusión y honor de dirigir y representar a la institución en la que he desarrollado toda mi trayectoria profesional universitaria. Ahora bien, esa ilusión se sustenta en una intensa y sacrificada trayectoria docente, investigadora y de gestión desarrollada durante casi 30 años en la UJA, que me permite tener el convencimiento de estar preparado para asumir el reto de ser Rector de la Universidad de Jaén con responsabilidad, compromiso, lealtad institucional, determinación en la defensa de sus intereses y profundo conocimiento de la institución y de su personal"