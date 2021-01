Multados 36 establecimientos en Linares por "saltarse" las medidas anti covid

En tiempos de pandemia, no solo no hay que bajar la guardia, sino que hay que respetar y cumplir a rajatabla las medidas de prevención y protección contra el coronaviurus dispuestas en este caso por la Junta de Andalucía, pero no siempre es así y para muestra un botón.

En Linares, la Policía Local ha levantado entre el 4 y el 10 de enero un total de 36 actas de infracción a otros tantos establecimientos, por sobrepasar el aforo máximo permitido y por incumplir el horario establecido para poder ejercer su actividad, a lo que hay que sumar otra media docena de actas por no utilizar la mascarilla obligatoria.

Pero ahí no queda todo, ya que la Policía Local de Linares ha interpuesto en el citado periodo otras 4 actas de denuncia por consumo de bebidas en la vía pública, además de 2 aprehensiones y actas por consumo de drogas. Del mismo modo, se han abierto diversas diligencias judiciales por casos de conducción de vehículos a motor bajo los efectos del acohol, posible maltrato animal y ruidos molestos en viviendas particulares. Todo un dispendio de despropósitos e irresponsabilidades que al final, de una u otra manera, acaba afectando al resto de la ciudadanía a la hora de establecer nuevas restricciones.

Los datos hablan por sí sólos

Desde que comenzó la pandemia por coronavirus, 3.126 linarenses han dado positivo por COVID-19 mientras que 2.583 han superado la enfermedad. Hay que lamentar la muerte de 107 vecinos de la ciudad hasta ayer jueves 14 de enero, día en el que la tasa de incidencia se situaba en la alarmante cifra de 426'7 positivos por cada 100.000 habitantes.

Llamamiento a la responsabilidad

Ante los hechos acaecidos en estos primeros días de enero en la ciudad, desde la Concejalía de Interior del Ayuntamiento de Linares se reitera el llamamiento a la responsabilidad y el cumplimiento estricto de las medidas preventivas de protección contra el coronavirus dispuestas por la Junta de Andalucía.

Así mismo, desde el área de Interior del consistorio se recuerda a la ciudadanía que las faltas leves contra las medidas por COVID-19 pueden conllevar multas de entre 100 y 3.000 euros.